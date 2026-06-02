KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! DŽamal Marej izbačen iz tima

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Bek Nagetsa Džamal Marej nije uvršten na spisak od 23 kanadska igrača koji je objavljen u ponedeljak, a koji će se boriti za mesto u nacionalnom timu uoči Svetskog prvenstva u košarci (FIBA) 2027. i Olimpijskih igara 2028. godine.

Generalni menadžer Košarkaškog saveza Kanade Rouan Beret izjavio je novinarima da su u programu želeli igrače koji su spremni da se obavežu na tri godine, počevši od ovog leta sa kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Da budem potpuno iskren sa vama, ako se momci ne odazovu ovog leta, neće ih biti u timu (za Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre)“, rekao je Beret, a preneo Majkl Grejndž sa Sportsneta (Sportsnet).

Marej (29) je jedna od najvećih zvezda Kanade. Sa prosekom od 25,4 poena, 4,4 skoka i 7,1 asistencijom za Denver ove sezone, bio je jedan od dvojice Kanađana koji su izabrani u idealnu petorku NBA lige (All-NBA), uz osvajača MVP priznanja Šeja Gildžusa-Aleksandera.

Na spisku od 23 igrača našlo se nekoliko značajnih NBA imena, uključujući Gildžesa-Alesandera (Tander), Nikila Aleksandera-Vokera (Hoks), Dilona Bruksa (Sans), Lu Dorta (Tander), Endrua Nembharda (Pejsers), Ar-Džeja Bereta (Reptors), Benedikta Maturina (Klipers) i Kajšona Džordža (Vizards). Centar Grizlisa Zak Idi je, kako se navodi, posvećen igranju za reprezentaciju kada se oporavi, ali nije na spisku jer ovog leta propušta trening kamp zbog povrede.

Krilo Hitsa Endru Vigins i bek Blejzersa Šejdon Šarp takođe su među zapaženim igračima koji odsustvuju.

- Džamal Marej se nije obavezao na igranje u programu u narednom periodu“, rekao je Rouan Beret.

Podsećanja radi, Marej je igrao zajedno sa Gildžusom-Aleksanderom i ostalim sunarodnicima 2024. godine, kada je Kanada otišla na Olimpijske igre u Parizu sa šampionskim ambicijama. Međutim, tim nije uspeo da stigne do postolja, izgubivši u četvrtfinalu od Viktora Vembanjame i Francuske.