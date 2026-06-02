KAKVA IZDAJA! Rafael Nadal sastavio listu 10 najboljih sportista svih vremena, a detalj o Đokoviću i Federeru je sve zaprepastio

Rafael Nadal je jedan od najboljih tenisera u istoriji!

"Kralj šljake" je u svojoj karijeri osvojio 14 Rolan Garosa, četiri Otvorena prvenstva SAD, dva Vimbldona i dva Otvorena prvenstva Australije. Osvojio je ukupno 92 trofeja i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2008. godine.

Netfliks je snimio dokumentarac o njegovoj legendarnoj karijeri, a procureo je i deo u kojem navodi 10 najvećih sportista u istoriji.

Zanimljivo je da je sa liste izostavio Rodžera Federera, ali je uključio Novaka Đokovića. Rivalstvo između ova tri velikana obeležilo je čitavu eru tenisa. Poznato je da su Španac i Švajcarac gajili i veliko prijateljstvo za razliku od Srbina, pa je sve šokirao podatak da je Rafa stavio Noleta u najboljih deset, a nije Federera.

Ovo je Rafinih top 10:

Majkl Džordan (košarka)

Džek Niklaus (golf)

Tajger Vuds (golf)

Novak Đoković (tenis)

Muhamed Ali (boks)

Mihael Šumaher (Formula 1)

Usein Bolt (atletika)

Majkl Felps (plivanje)

Dijego Maradona (fudbal)

Pele (fudbal)

