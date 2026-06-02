SRBIN PRED TRANSFEROM KARIJERE! Odjavio Veljka Paunovića, pa potpisuje za bivšeg šampiona Evrope

REPREZENTATIVNI srpski fudbal se raspada, ali...

I dalje su naši momci na ceni širom Evrope. Andrej Ilić skuplja ponuda sa Ostrva i vaga na koju stranu da krene. Naravno, ako se Union Berlin složi sa tim.

Ilić je sezonu završio sa šest golova i čak 12 asistencija na 34 nastupa za Union Berlin na svim frontovima.

Sa 26 godina srpski napadač je imao neobičan put u karijeri, koji je vodio samo u jednom smeru – ka najboljim ligama. Krenuo je Ilić iz mlađih kategorija Partizana preko Napretka, Javora, Letonije, Norveške, Francuske do nemačke Bundeslige. A, sada su dva engleska kluba zainteresovana da ga odvedu u letnjem prelaznom roku.

Da je zainteresovan Koventri, novi učesnik Premijer lige, pominjalo se prethodnih dana, Ilić se dopao Frenku Lampardu, koji bi voleo da ga vidi u svom timu za narednu sezonu.

Novitet o kojem danas pišu mediji sa Ostrva je da je i Notingem Forest bacio oko na povremenog srpskog reprezentativca, koji je, doduše, malo razočarao selektora Veljka Paunovića što se u ovom junskom terminu nije pridružio reprezentaciji. Bivši šampion Evrope je ozbiljnpo zagrizao za Srbina koji je nedavno razočarao Paunovića.

Naime, napadač Union Berlina mu je poslao poruku i saopštio da neće moći da dođe na ovu reprezentativnu akciju.

- Mislim da nemam potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju, naporna sezona i rođeni brat mi se ženi 30. maja", pročitao je Paunović poruku Ilića.

Paunović je rekao da je Ilić bio na širem spisku.

- Ja ovde radim za reprezentaciju i fudbal, i ne želim da postoje nikakve spekulacije", rekao je Paunović.

Ilić je za Srbiju dosad odigrao jedan meč.

