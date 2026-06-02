"BEOGRADE, FALA I OPROSTI"! Oglasio se Hrvat nakon što je dobio brutalne batine u prestonici Srbije

NE stišava se bura nakon spektakla u Beogradskoj areni.

Foto arhiva VN

Jedna od glavnih borbi večeri na FNC 31 je bio i duel između Kamila Kraške i Ivice Truščeka koji su se borili za titulu, a gde je Poljak bio brutalan i čak je krv letela na sve strane od strane Ivice, koji je bio jednostavno dosta slabiji u ovom duelu.

Teško je bilo pre ovog meča i proceniti ko je favorit. Kamil Kraška je ušao u duel sa skorom 14-3, dok je Ivica Trušček, stara kajla regionalne MMA scene ušao sa 46-39. Razlika u godinama je takođe bila ogromna.

Nije bilo puno potrebno Kraški da obori Truščeka, dok ga je jednim udarcem i raskrvario. Pukao mu je nos, doslovno. Krv je šikljala po oktagonu u Beogradskoj areni i poraz Hrvata je bio neminovan.

Dan nakon borbe, u ponedeljak, Trušček se oglasio putem svog Instagram profila. U kratkoj poruci je napisao:

- Uzeo je sve, a dao ništa nije... Eto mi par slika za uspomenu. Beograde, fala i oprosti.

Foto: Printskrin/Instagram