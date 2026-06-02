TUGA DO NEBA! Preminuo omiljeni trener Srba u NBA ligi

KOŠARKA je zavijena u crno!

Hector Amezcua / Zuma Press / Profimedia

Legendarni NBA trener Rik Adelman preminuo je samo dve nedelje pre 80. rođendana.

Sa čuvenim timom Sakramenta koji su predvodili Vlade Divac i Predrag Stojaković igrao je finale Zapadne konferencije u sezoni 2001/02, kada su Kingse posle serije od sedam mečeva savladali Los Anđeles Lejkersi, kasniji šampioni.

Adelamn je pored Sakramenta i Portlanda, vodio Golden Stejt, Hjuston i Minesotu. Trenutno je na 10. mestu trenera sa najviše pobeda u ligaškom delu NBA sezone 1.042, dok su samo četvorica trenera vodili više utakmica i imali bolji procenat pobeda: Pet Rajli, Džeri Sloun, Džordž Karl i Greg Popovič.

U Kuću slavnih je primljen 2021, a dve godine kasnije je dobio nagradu za životno delo koja nosi ime legendarnog Čaka Dejlija. Inače, sin Rika Adelmana - Dejvid, trenutno je glavni trener Denver Nagetsa, a ćerka Keti je srednjoškolski trener u Portlandu.



