TUGA DO NEBA! Preminuo omiljeni trener Srba u NBA ligi
KOŠARKA je zavijena u crno!
Legendarni NBA trener Rik Adelman preminuo je samo dve nedelje pre 80. rođendana.
Sa čuvenim timom Sakramenta koji su predvodili Vlade Divac i Predrag Stojaković igrao je finale Zapadne konferencije u sezoni 2001/02, kada su Kingse posle serije od sedam mečeva savladali Los Anđeles Lejkersi, kasniji šampioni.
Adelamn je pored Sakramenta i Portlanda, vodio Golden Stejt, Hjuston i Minesotu. Trenutno je na 10. mestu trenera sa najviše pobeda u ligaškom delu NBA sezone 1.042, dok su samo četvorica trenera vodili više utakmica i imali bolji procenat pobeda: Pet Rajli, Džeri Sloun, Džordž Karl i Greg Popovič.
U Kuću slavnih je primljen 2021, a dve godine kasnije je dobio nagradu za životno delo koja nosi ime legendarnog Čaka Dejlija. Inače, sin Rika Adelmana - Dejvid, trenutno je glavni trener Denver Nagetsa, a ćerka Keti je srednjoškolski trener u Portlandu.
