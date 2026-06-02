CEO REGION U ŠOKU! Bivša supruga otkrila šta je Goran Ivanišević uradio sa milionima Novaka Đokovića

Nekadašnji osvajač Vimbldona Goran Ivanišević ponovo se našao u centru ozbiljne pravne priče. Protiv proslavljenog hrvatskog tenisera još krajem 2024. godine podneta je krivična prijava zbog sumnje na utaju poreza, a prijavu je podnela njegova bivša supruga Tatjana Dragović.

Prema navodima hrvatskog nedeljnika Nacional, Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu zvanično je potvrdilo da vodi istragu koja se odnosi na sumnju da je Ivanišević izbegao plaćanje oko 1,2 miliona evra poreza.

Kao jedan od ključnih dokaza dostavljeni su izvodi sa zajedničkog računa bivših supružnika u Monaku, preko kojeg su, kako se navodi, prolazile višemilionske uplate ostvarene tokom njegovog trenerskog angažmana, radio i sa Novakom Đokovićem.

- Usred velikih istraga o sklanjanju miliona evra u hrvatskom sportu, Silvia Lončar, portparolka i zamenica opštinskog javnog tužioca Erike Korade, Nacionalu je zvanično potvrdila da Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu sprovodi istragu zbog sumnje da je Goran Ivanišević utajio 1,2 miliona evra poreza. Istraga je u toku na osnovu krivične prijave koju je protiv Ivaniševića još u novembru 2024. podnela njegova bivša supruga Tatjana Dragović, ali se o njenoj pravosudnoj sudbini do ponedeljka zapravo moglo samo nagađati - navodi hrvatski Nacional.

Sada se, nakon zvanične potvrde tužilaštva, može tvrditi da bi ova istraga novi zamah mogla da dobije nakon donošenja prvostepene presude u sudskom predmetu koji je Ivanišević pokrenuo protiv svoje bivše supruge radi povraćaja navodne pozajmice i prošle nedelje nepravosnažno izgubio, u kojem je sumnje na utaju poreza Ivanišević dodatno lično produbio.

- U vezi sa Vašim upitom, možemo da odgovorimo da Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu ima u radu predmet na koji se Vaš upit odnosi. U navedenom predmetu u toku je sprovođenje istrage, koja je u skladu sa zakonskim odredbama tajna. U predmetu je punomoćnica podnositeljke prijave tražila obaveštenja o preduzetim radnjama, a o sprovođenju istrage je obaveštena dopisom od 23. maja 2025. Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dovoljni za zaključak o postojanju osnovane sumnje o izvršenju prijavljenog krivičnog dela ili bilo kog drugog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti - navodi se.

Te dodatne relevantne činjenice od kraja prošle nedelje javno su dostupne u sudskoj presudi broj P-309/2023-93, koja upućuje na to da Goran Ivanišević nastoji da zataška podatke o tome koliko je zaradio i koliko bi na tu zaradu morao da plati porez.

- U sudskom postupku koji je sam pokrenuo i za veštačenje koje je sam tražio, odbio je da veštaku dostavi izvode sa svojih računa u kojima se krije i odgovor na pitanje – da li je utajio porez. Iako za te svoje tvrdnje o navodnoj pozajmici Ivanišević nije priložio nikakav ugovor o pozajmici, niti bilo kakav uverljiv dokument koji bi to potraživanje potvrdio, kako bi pokušao da dokaže sve te optužbe kao i optužbu o navodnoj pozajmici, on je sam u sudski spis dostavio i jedan dokument za koji je Tatjana Dragović ustanovila da ga duboko kompromituje i dovodi u zonu izvršenja krivičnog dela utaje poreza. Reč je bila o izvodima sa njihovog zajedničkog računa u Monaku. Upravo na osnovu tog dokumenta ona je i podnela krivičnu prijavu koju je potkrepila i finansijskim veštačenjima -zaključuje hrvatski portali.

