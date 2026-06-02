STRUČNJAK ZA MEĐUNARODNO PRAVO: Ko je Majkl Jang kojeg je Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji?

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće. Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće.

Foto: GEORGE FREY / Getty images / Profimedia

Majkl Jang je cenjeni američki advokat, diplomata koga je predsednik SAD predložio za novog ambasadora u Srbiji.

Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u Stejt departmentu i vodio nekoliko velikih američkih univerziteta.

Bio je predsednik "University of Utah" od 2004. do 2011. godine, zatim predsednik "University of Washington", a potom i predsednik Texas A&M University.

Po obrazovanju je pravnik, diplomirao je na "Brigham Young University", a doktorirao pravo na "Harvard Law School".

U administraciji predsednika Džordža Buša Starijeg radio je u Stejt departmentu kao zamenik pravnog savetnika, zamenik podsekretara za ekonomska i poljoprivredna pitanja i ambasador za trgovinska i ekološka pitanja.

Učestvovao je u pregovorima o ujedinjenju Nemačke, NAFTA sporazumu i pregovorima koji su doveli do osnivanja Svetske trgovinske organizacije, piše RTS.

Takođe je bio predsedavajući američke Komisije za međunarodne verske slobode i član Saveta za spoljne poslove, što ukazuje na značajno iskustvo u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa.

Jang je rođen 1949. godine, završio je pravni fakultet, nakon čega je dve godine radio kao pripravnik u advokatskoj firmi.

Radio je na brojnim međunarodnim sporazumima, poput ugovora vezanih za ujedinjenje Nemačke, kao i na Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA).

Na sajtu Stejt departmenta navodi se i da ima bogato iskustvo u pravnim, javnim i diplomatskim oblastima, kao i da je osam godina bio član Američke komisije za međunarodne verske slobode, kojom je predsedavao u dva navrata.

Prema Ustavu SAD, nakon predsedničke nominacije, njegov izbor za ambasadora mora da potvrdi Senat.

Tačnije Senat mora da utvrdi da li on ima potrebne kvalifikacije, nakon čega on može da prođe kroz saslušanje, tokom kojeg mu članovi Odbora za spoljne poslove Senata postavljaju pitanja.

BONUS VIDEO: Studenti blokaderi se pošteno izblamirali u Inđiji: Blokirali trotoar