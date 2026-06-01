TRAGEDIJA U HRVATSKOJ! Fudbaler poginuo u saobraćajnoj nesreći, a tek mu je bilo 19 godina

UŽAS u komšiluku!

Nezamisliva tragedija dogodila se u Hrvatskoj gde je poginuo mladi fudbaler, Matija Vranić (19), u saobraćajnoj nesreći. Njegov drug je izazvao nesreću u alkoholisanom stanju.

Sve se desilo u Gornjoj Reci kod Jastrebarskog. Do nesreće je došlo nešto posle dva sata ujutru. Zajedno se fudbalerom je bio i pomenuti drug, koji je vozio sa 1.24 promila alkohola u krvi, kao i još jedan mladić i dve devojke. Svi su imali po 19 godina.

Vozilo je sletelo sa kolovoza i udarilo u betonski zid.

