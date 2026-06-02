BIRAJU SE NOVI AMBASADORI: Evo koga je Tramp predložio da bude diplomata u Srbiji

В. Н.

02. 06. 2026. u 09:16

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji.

Ovo je objavljeno na zvaničnoj stranici Bele kuće.

Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Bele kuće, nominacija Janga upućena je američkom Senatu zajedno s predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama.

Jang je rođen 1949. godine, završio je pravni fakultet, nakon čega je dve godine radio kao pripravnik u advokatskoj firmi.

Posle dve godine zaposlio se u Ministarstvu spoljnih poslova SAD, gde je radio kao zamenik pravnog savetnika, zamenik podsekretara za ekonomska i poljoprivredna pitanja i ambasador za trgovinu i pitanja zaštite životne sredine u administraciji Džordža H. V. Buša.

Radio je na brojnim međunarodnim sporazumima, poput ugovora vezanih za ujedinjenje Nemačke, kao i na Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA).

Na sajtu Stejt departmenta navodi se i da ima bogato iskustvo u pravnim, javnim i diplomatskim oblastima, kao i da je osam godina bio član Američke komisije za međunarodne verske slobode, kojom je predsedavao u dva navrata. 

Bio je i član saveta za spoljne poslove i član Američke advokatske fondacije.
Radio je i kao dekan Pravnog fakulteta Džordž Vašington, a bio je i predsednik tri Univerziteta - Juta, Vašington i Teksas A&M.

Prema Ustavu SAD, nakon predsedničke nominacije, njegov izbor za ambasadora mora da potvrdi Senat.

Tačnije Senat mora da utvrdi da li on ima potrebne kvalifikacije, nakon čega on može da prođe kroz saslušanje, tokom kojeg mu članovi Odbora za spoljne poslove Senata postavljaju pitanja .

Ukoliko Odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom Senatu i tek nakon toga kandidat se zvanično imenuje.

Potvrda Senata predstavlja važan mehanizam kontrole izvršne vlasti i često može da traje nedeljama ili mesecima, posebno ako postoje političke kontroverze oko kandidata.
 

VENECIJANSKA KOMISIJA: Aktivnosti, metode rada i procedure
Ova ustanova već decenijama predstavlja jedan od najvažnijih pravnih autoriteta Evrope kada je reč o demokratiji, vladavini prava i ustavnim reformama. Ipak, iza formalno savetodavne uloge ovog tela krije se složen mehanizam u kome se pravo, politika i međunarodni interesi često prepliću

02. 06. 2026. u 08:08

TRAMP I SI U ISTOM DANU: Vučević za Novosti o diplomatskom uspehu Srbije
VEST da je Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a nakon počasti i tretmana koje je dobio u Kini, od Si Đipinga, savetnik predsednika Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je reč o snažnom međunarodnom signalu i potvrdi rastućeg ugleda Srbije i njene viševektorske spoljne politike.

02. 06. 2026. u 08:00

