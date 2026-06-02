Svet

RUSI IZVELI NAJMASOVNIJI NAPAD NA KIJEV: Više od 50 ljudi ranjeno, ima mrtvih, hitno se oglasio Kličko (VIDEO)

В.Н.

02. 06. 2026. u 07:44

NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

Foto: Tviter printskrin/den_kazansky

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu.

Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada".

U Obolonskom okrugu zabeleženo je padanje ostataka bespilotne letelice na otvorenim površinama, u blizini vrtića.

U okrugu Golosejivski, uništeni su drugi i treći sprat poliklinike. Nekoliko automobila je gorelo na otvorenom prostoru zbog pada ostataka bespilotne letelice.

U Solomjanskom okrugu, krhotine su pogodile gornje spratove petnaestospratne stambene zgrade, a požar je izbio i u 24-spratnoj zgradi na nivou sedmog i osmog sprata.

Prema preliminarnim informacijama, požari usled pada krhotina zabeleženi su i u dve privatne kuće.

"Sve službe za vanredne situacije rade na terenu, otklanjajući posledice napada", dodao je gradonačelnik Kijeva.

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.

(Tanjug)

KATASTROFA SAD ZA 39 DANA: Američka vojska na kolenima u ratu sa Iranom

PREDSEDNIK Donald Tramp možda ima pravo kada periodično tvrdi da su Sjedinjene Države najveća svetska vojna sila, s obzirom na preciznost, prikrivenost, umrežavanje i najsavremeniju tehnologiju američkog oružja. Ali da li je to dovoljno za vođenje dugog rata, osim ako nije skladišteno u velikim količinama ili se lako ne obnavlja?

