RUSI IZVELI NAJMASOVNIJI NAPAD NA KIJEV: Više od 50 ljudi ranjeno, ima mrtvih, hitno se oglasio Kličko (VIDEO)
NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.
"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu.
Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada".
U Obolonskom okrugu zabeleženo je padanje ostataka bespilotne letelice na otvorenim površinama, u blizini vrtića.
U okrugu Golosejivski, uništeni su drugi i treći sprat poliklinike. Nekoliko automobila je gorelo na otvorenom prostoru zbog pada ostataka bespilotne letelice.
U Solomjanskom okrugu, krhotine su pogodile gornje spratove petnaestospratne stambene zgrade, a požar je izbio i u 24-spratnoj zgradi na nivou sedmog i osmog sprata.
Prema preliminarnim informacijama, požari usled pada krhotina zabeleženi su i u dve privatne kuće.
"Sve službe za vanredne situacije rade na terenu, otklanjajući posledice napada", dodao je gradonačelnik Kijeva.
Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.
(Tanjug)
