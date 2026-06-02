SRBIJO, U ZABLUDI SI! Ovo je surova istina o srpskom fudbalu!

Šamar od Zelenotorskih ostrva još zvoni u ušima cele Srbije!

A legendarni Dejan Savićević nam je "otvorio oči"! Naime, legenda jugoslovenskog, crnogorskog i evropskog fudbala i dugogodišnji predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore dao je opširan intervju za ''Sportal'', posvećen predstojećem Mundijalu, na kome, nažalost, nećemo moći da gledamo reprezentaciju Srbije.

Iako će ovogodišnji Mundijal imati rekordnih 48 reprezentacija učesnica, naš nacionalni tim nije uspeo da izbori plasman, a Savićević smatra da možda i previše očekujemo od aktuelnog sastava ''orlova''.

- 'Srbija mora da shvati da više nema vrhunske igrače. To mora da se prihvati. Milinković-Savić nije onaj od pre pet godina, Tadića više nema. Nemate više vrhunskih igrača u najboljim godinama, to je glavni problem srpskog fudbala. A to vi novinari i fudbalska javnost nećete da prihvatite i to je najveći problem svih selektora – što očekujete previše u svakom ciklusu. Treba biti realan'', izjavio je Savićević.