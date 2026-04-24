Rasulo kakvo Nikola Jokić ne pamti! Ovo nije Denver za šampionski prsten

Ozbiljnu blamažu doživeli su Jokićevi Denver Nagetsi u trećoj utakmici četvrtfinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

Minesota je u "Target centru" u Mineapolisu savladala je ekipu iz Kolorada 113:96 i tako povela sa 2:1 u seriji.

Nikola Jokić je bio najbolji u svom timu, napadački se probudio u drugom poluvremenu i duel završio sa 27 poena i 15 skokova, ali je iz igre gađao poražavajućih 7/26, odnosno 11/11 sa penala. Ipak, mora se priznati da je u dobroj meri bio pod kontrolom rivala, posebno na početku duela, te da je Rudi Gober opet obavio dobar posao, zajedno sa saigračima.

Dosunmu je bio najbolji u timu Minesote sa 25 poena i devet asistencija, dok je Mekdenijels ubacio 20 i uhvatio 10 lopti. Edvards je dodao 17, DiVinćenco 15 i sedam dodavanja za koševe, Rendl je imao 15/6/4, a Gober 10 poena i 12 skokova. U timu Denvera treba dodati samo još Mareja sa 16 poena, ali je njegov učinak bio previše skroman za ovakvog rivala.

Šta reći za ovakvu partiju Nagetsa, koji su odigrali jedan od najgorih mečeva u plej-ofu u eri Nikole Jokića. Pamte se slabe partije i iz prošle dve godine, ali u prvoj rundi dugo nismo videli veću nemoć ekipe iz Kolorada, koja je od samog početka bila u podređenom položaju.

Utakmica je napadački katastrofalno započeta kada su Nagetsi u pitanju i na kraju se ispostavilo da je rival vodio faktički od prvog do poslednjeg minuta i sasvim zasluženo preokrenuo u seriji i došao do vođsva od 2-1, pred četvrti duel na njihovom terenu u Mineapolisu, opet u nedelju.

Srbin nije imao svoje veče mora se priznati i da je podatak da je Denver imao -21 kada je Jokić bio na parketu ipak pokazatelj da ovo nije bio njegov dan, uprkos dabl-dablu, koji je na kraju i imao. Minesota je u prvom kvartalu povela 14:4 vrlo rano, a Dosunmu i Mekdenijels bili su udarne igle tima.

Nagetsi su do finiša ovog dela meča ubacili samo šest poena, a onda su to popravili i sa 25:11 otišli na mali odmor. Bila je ovo jedna od tri najgore deonice za frašizu ikada u plej-ofu kada je broj datih poena u pitanju.

Može se reći da je Minesota bezidejnost i nemoć u igri Denvera obilato koristila. Rastrčali su se i raspucali Džejden Mekdenijels, Ajo Dosunmu, Donte Divićenco i ostali, pa je rezultat na poluvremenu iznosio velikih - 61:39 u korist Vukova.

Jednostavno, ništa nije polazilo za rukom Nagetsima, koji su izgledali potpuno nemoćno, dok je na drugoj strani proradio i Edvards. Činilo se u jednom momentu da je realnije da zaostatak ode na minus 30, nego da Nagetsi smanje razliku, ali se Jokić borio koliko je mogao i pored činjenice da ga nije išlo. Smanjili su gosti na minus 17 i činilo se kao da bi to mogla da bude inicijalna kapisla da se nešto pokrene. Međutim, bro je Minesota ugušila ovu nadi i ponovo se primakla granici od plus 30 i to bez Edvardsa na parketu.

Smanjio je Denver taj zaostatak, prišao u poslednjem kvartalu na minus 16 u momentima kada se Minesota opustila, ali je domaćin prilično lako čuvao veliku prednost sve do samog kaja. Domaćin se na kraju opustio, Denver uspeo značajno da smanji i izbegne katastrofu, ali to ne menja činjenicu da su Nagetsi odigrali jako lošu utakmicu i da moraju u četvrtom meču dobrano da poprave utisak.