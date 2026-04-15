Od kalkulacija boli glava: Ovo su sve Zvezdine opcije uoči plej-ina! Samo jedna je vodi u plej-of!

Crveno-beli u poslednjem kolu gostuju najtrofejnijem evropskom klubu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak (20.45) idu na noge Real Madridu u 38. rundi Evrolige, posle ćega će se znati sa koje pozicije će startovati u plej-inu, ili se domoći čak i plej-ofa ako savladaju "kraljevski klub".

Izvesno je da samo jedna opcija vodi Zvezdu direktno u četvrtfinale, odnosno, da će biti šesta na tabeli Top 6 i izbeći razigravanje. Osim trijumfa u prestonici Španije, neophodno je da slave Monako i Panatinaikos u poslednjem kolu, a Žalgiris izgubi meč.

Ipak, sve se komplikuje ako Zvezda izgubi od Madriđana, pošto će morati da gleda u tuđe dvorište, kako bi barem omogućila sebi dve šanse da se kroz plej-in domogne plej-ofa. To znači da će joj biti neophodno sedmo ili osmo mesto na tabeli.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Sa sedme pozicije, Zvezda će oba puta imati prednost domaćeg parketa (i protiv osmoplasiranog tima, i u eventualnom meču sa pobednikom duela između devetog i desetog, ako izgubi od osmog). Ako kojim slučajem bude osma, prvo će gostovati, pa ukoliko izgubi tu utakmicu, biće domaćin pobedniku duela između devetog i desetog.

Zvezda u slučaju poraza može da bude sedma na tabeli, ako budu izgubili Monako i Panatinaikos, i to je jedina kalkulacija sa ovim ishodom u slučaju neuspeha crveno-belih.

Što se tiče osmog mesta, četa Saše Obradovića će tu biti ako Monako bude pobedio, a Barselona i Panatinaikos izgubili. Takođe, crveno-beli su osmi u slučaju poraza "kneževa" i Katalonaca, ali i savladaju Atinjane.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Klub sa Malog Kalemegdana biće na devetoj poziciji takođe u dva slučaja. Najpre, ako Monako bude pobedio zajedno sa Panatinaikosom, a Barselona bude poražena. Istovremeno, biće na istom mestu ukoliko "kneževi" izgube, a PAO i Katalonci pobede.

Na posletku, postoji opcija da Zvezda bude i desetoplasirana, ako Monako i Barselona ostvare pobede u poslednjem kolu Evrolige.

