GDE SU NESTALI MILIONI? Nebojša Čović o "čudnim informacijama" i dugu koji je zatekao u Savezu!

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je danas u Beogradu da se budućnost zasniva na nadi i strategijama i istakao da košarka mora da se sačuva pošto je autentična.

U Beogradu se danas u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) održava nacionalni forum "Budućnost srpskog sporta" na kom se diskutuje o tome u kom pravcu bi trebalo da ide srpski sport u narednoj deceniji.

- Evropa pati sa košarkaškim sistemima, ne zna se i dalje da li će ući NBA ili ne. Mnogo toga smo izgubili raspadom bivše države, ne možemo ništa sada da pravimo bez različitih akcija. Budućnost zasnivamo na nadi i strategijama. Košarka je autentična, moramo da je sačuvamo. Imali smo ogroman gubitak, oko 94 miliona dinara kada sam ja ušao u KSS, smanjili smo ga prvo za 30 miliona, dok smo 2025. završili sa plusom od 40 miliona dinara. Nedavno su se pojavile čudne informacije u medijima, da smo od države dobili 235 miliona dinara, a naš godišnji budžet je 180 miliona dinara, moramo da budemo precizni kada su u pitanju podaci. Mi smo protočni bojler, taj novac koji dobijemo posle ide Partizanu i Zvezdi i to je tako već godinama", rekao je Čović na prvom Panelu posvećenom strateškom pravcu i institucionalnom jačanju.

- Stranci igraju neku drugu košarku, to nije ona naša košarka, koju forsiramo godinama, ne smemo da ih pretrpavamo. Kada se osvoji medalja na Olimpijskim igrama, to pokazuje uspešnost države. Mi kao Srbija nismo infrastrukturno pokriveni, što se tiče košarke imaćemo ozbiljan problem, a to su kvalifikacije. Više nije stvar da li ćemo nešto uraditi na Mundobasketu ili Evropskom prvenstvu, već da se plasiramo. Nismo velika nacija, to će biti problem - dodao je predsednik KSS.

Čović je podsetio da Srbiju u Evroligi predstavljaju Crvena zvezda i Partizan.

- Mi u Evroligi imamo dva kluba, možemo da budemo bezbrižni. Oni imaju licencu na tri godine, mislim da će se to povećati. Regionalna liga je nekada imala smisla, sada ne. Neko igra Evroligu, pa onda igra protiv Zadra ili Splita, uz svo uvažavanje ovih klubova, koji su nekada bili veliki. Postoje različiti interesi, trebalo bi to sve uskladiti - naveo je Čović.

