NAVIJAČI ZVEZDE BESNI: Traže smenu Saše Obradovića!?
Navijači Crvene zvezde pohitali su na društvene mreže odmah nakon meča protiv Panatinaikosa (82:74) u 32. kolu Evrolige. Kritike su najvećim delom usmerene ka treneru Saši Obradoviću.
Imala je Zvezda +12 i priliku da napravi veliki korak ka plasmanu u plej-of, ali su u poslednjoj deonici ispustili prednost i lošom igrom dozvolili rivalu da preokrene.
Panatinaikos je u tom periodu ubacio čak 32 poena, pogodio šest trojki, a glavnu ulogu u trijumfu odigrali su Najdžel Hejs-Dejvis sa 20, odnosno Kendrik Nan sa 13 postignutih poena. Nakon ovog poraza, ekipa sa Malog Kalemegdana zauzima deveto mesto na tabeli elitnog takmičenja sa učinkom 18-14.
Iako su pojedini igrači crveno-belih kritikovani zbog loše selekcije šuta, navijači najveći deo odgovornosti vide u odlukama trenera.
Saša Obradović našao se na udaru zbog rotacija i raspodele minuta, a posebno zbog poverenja ukazanog omalenom brazilskom plejmejkeru Jagu Dos Santosu.
- Ovi momci zaslužuju mnogo boljeg trenera. Čovek pravi gomilu nelogičnih poteza tokom utakmice, kao da želi da izgubimo meč.
- Nemamo mi trenera, svaki put isto radi.
- Saša Obradović out.
- Bravo Saša, sledeći put treba da počneš sa još nižom četvorkom u četvrtoj četvrtini, a Džereda Batlera pošalji u svlačionicu čim odigra 15 minuta na meču - neki su od komentara nezadovoljnih navijača.
