Košarka

NAVIJAČI ZVEZDE BESNI: Traže smenu Saše Obradovića!?

Новости онлајн

21. 03. 2026. u 08:30

Navijači Crvene zvezde pohitali su na društvene mreže odmah nakon meča protiv Panatinaikosa (82:74) u 32. kolu Evrolige. Kritike su najvećim delom usmerene ka treneru Saši Obradoviću.

Foto: ATA images

Imala je Zvezda +12 i priliku da napravi veliki korak ka plasmanu u plej-of, ali su u poslednjoj deonici ispustili prednost i lošom igrom dozvolili rivalu da preokrene. 

Panatinaikos je u tom periodu ubacio čak 32 poena, pogodio šest trojki, a glavnu ulogu u trijumfu odigrali su Najdžel Hejs-Dejvis sa 20, odnosno Kendrik Nan sa 13 postignutih poena. Nakon ovog poraza, ekipa sa Malog Kalemegdana zauzima deveto mesto na tabeli elitnog takmičenja sa učinkom 18-14.

Iako su pojedini igrači crveno-belih kritikovani zbog loše selekcije šuta, navijači najveći deo odgovornosti vide u odlukama trenera. 

Saša Obradović našao se na udaru zbog rotacija i raspodele minuta, a posebno zbog poverenja ukazanog omalenom brazilskom plejmejkeru Jagu Dos Santosu. 

- Ovi momci zaslužuju mnogo boljeg trenera. Čovek pravi gomilu nelogičnih poteza tokom utakmice, kao da želi da izgubimo meč. 

- Nemamo mi trenera, svaki put isto radi. 

Foto: ФОТО: Принтскрин/навијачи звезде

POGLEDAJ GALERIJU

- Saša Obradović out. 

- Bravo Saša, sledeći put treba da počneš sa još nižom četvorkom u četvrtoj četvrtini, a Džereda Batlera pošalji u svlačionicu čim odigra 15 minuta na meču - neki su od komentara nezadovoljnih navijača. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

0 13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta