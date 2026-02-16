JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

Podsetimo, od ove godine je uveden totalno drugačiji sistem takmičenja, sa tri ekipe od koje su dve sastavljene od najboljih američkih igrača, a treća je "tim sveta". I, naravno, Jokić je, u svom osmom nastupu na meču "svih zvezda" bio starter.

Za razliku od prethodnih godina, kada niko živ na parketu nije hteo da igra "ni mrvicu" odbrane, pa su rezultati maltene bili trista-nešto naspram trista-nešto, što apsolutno nikoga ko voli košarku nije zanimalo da gleda, novi sistem je uneo veliku novinu:

Rešenost igrača da pokažu ko je, zapravo, bolji. "Ameri ili mi, iz ostatka sveta".

Pravila su bila prilično jednostavna: Igraju se se najpre tri mini-utakmice od po 12 minuta, po principu "svakog protiv svakoga". Najpre Jokić i drugari poput Dončića i Denija Avdije protiv "američkih zvezda", a potom dva uzastopna meča igra onaj drugi "domaći" tim, "američke pruge" (nazivi ekipa, USA Stars / USA Stripes odnose se simbolički na zvezde i štrafte na zastavi SAD). Na kraju, posle te tri utakmice, dve najuspešnije ekipe igraju finale. Sve ukupno, četiri "četvrtine" od po 12 minuta.

No, nešto vrlo zanimljivo desilo se već sredinom prvog duela.

Nikola Jokić je u borbi za loptu poleteo ka prvom redu publike, i to baš gde je sedeo bivši američki predsednik Barak Obama sa svojom lepšom polovinom.

Da Devin Buker nije "intervenisao" i s leđa gurnuo Jokića, ko zna da li bi srpski as dodatno isprepadao Obamu, koji taj osećaj - svakako nije izbegao.

Evo i kako je to izgledalo:

Devin booker pushing jokic out of the way so he doesn’t run over Obama lmao pic.twitter.com/ZqIRtcr9U0 — John (@iam_johnw) February 15, 2026

A koliko je novi format doneo na kvalitetu, svedoči i da je usled velike borbenosti uvodni duel završen nerešno, pa je morao da se igra i mini-produžetak, do pet postignutih poena jedne od ekipa.

Nikola Jokić - statistika na NBA Ol-staru 2026: skromna

Trojkom Skotija Barnsa u prvoj utakmici pobedile su "američke zvezde" sa 37:35, a Jokić je za pet minuta na parketu ostao bez poena, uz statistički učinak od dva skoka.

Njegova ekipa imala je i +9, ponajviše jer je kao da se odlučuje o tituli - od samog starta zaigrao Viktor Vembanjama (14 poena, 6 skokova). Deset poena je, uz dve dalekometne trojke, dao Jokićev višegodišnji takmac Karl-Entoni Tauns, ali su izabranici srpskog stratega Darka Rajakovića na kraju poklekli pred naletom domaćina. Za njih je Entoni Edvards ubacio 13 poena, pet dao Buker, a po četiri Kaningem, Maksi i Džejlen Džonson. Junak je, međutim, bio upravo "Rajakovićev" Barns, član Toronto Reptorsa, čijim je trojkom rešen taj prvi meč. "Produžetak" je počeo "dvojkom" Amerikanaca, pa trojkom "tima sveta" te je "zvezdama" trebao dalekometni koš za pobedu, a "običan" pogodak "našima". No, Rajakovićev tim nije dobio priliku za to, usled Barnsovog koša sa distance za trijumf.

SCOTTIE BARNES.

IN OVERTIME.

FOR THE WIN.



CLUTCH SHOT FOR USA STARS 🤯🤯 https://t.co/qi0iwzp4pB pic.twitter.com/RXo8YpSl8J — NBA (@NBA) February 15, 2026

A koliko je ceo ovaj novi pristup "meču svih zvezda" zainteresovao i same asove, svedoči i scena iz svlačionice "trećeg tima", inače najiskusnijeg na ovom spektaklu (čine ga, pored ostalih, Lebron Džejms, Kevin Durant, povređeni Stef Kari) ... koji su netremice gledali završnicu odmeravanja snaga svojih rivala:

USA Stripes watching their first opponent be decided 🍿



USA Stars vs. USA Stripes is next! https://t.co/vl37x6JbE0 pic.twitter.com/xMLL3qC2ST — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 15, 2026

Nakon toga usledila je i druga drama rešena trojkom pred zvuk sirene, s tim da su Lebron i drugovi proslavili pobedu od 42:40 nad mlađim Amerima trojkom košarkaša koji isprva nije ni trebalo da igra. Dearon Foks je "uskočio" na ovaj spektakl usled povrede Stefa Karija, a baš on je dalekometnim šutem odgovorio na pogodak Entonija Edvardsa koji je "ličio" na pobedu, ali na kraju nije bio dovoljan za drugi uzastopni trijumf "zvezda".

WILD ENDING OF USA STARS/STRIPES!



ANT LAY TO MAKE IT A 2-POINT GAME.

ANT STEAL.

ANT 3 FOR THE LEAD.

FOX GAME-WINNER.



USA STRIPES SECURES THE WIN 😱 pic.twitter.com/EjQ74Twq9p — NBA (@NBA) February 15, 2026

Tako je "tim sveta" došao u situaciju da mora da pobedi "pruge" sa više od dva poena razlike ne bi li izborio finale.

I, pomalo iznenađujuće (ili ipak ne?) Rajaković je rešio da na klupi tokom čitavog meča ostavi i Jokića i Dončića, a njihovi saigrači su, iznova predvođeni Vembanjamom, opet izgradili veliku prednost.

No, i tih +7 je netragom nestalo kada je Kavai Lenard počeo da dominirao kao niko drugi na parketu: bez promašaja je ubacio 19 poena za sedam minuta, donevši tako preokret, 31:29, Amerikancima.

A na tome nije stao.

15 STRAIGHT POINTS. 23 FOR THE GAME.



KAWHI LEONARD IS GOING OFF 😮



USA Stripes has the lead late... watch here: https://t.co/uaP8VtXA3D https://t.co/yfD9LBTDHq pic.twitter.com/HAScoYGr39 — NBA (@NBA) February 16, 2026

U ovoj je "tim sveta" samo na kratko poveo, ali se onda Lebron zakucavanjem pobrinuo da olakša posao svojoj ekipi, da bi Lenardova trojka donela 48:45 i plasman u finale "prugama", a njemu neverovatan učinak: čak 31 poen u meču koji je trajao koliko jedna uobičajena četvrtina, 12 minuta.

KAWHI LEONARD FOR 31 POINTS 😳



USA STRIPES IS MOVING ON TO THE CHAMPIONSHIP GAME VS. USA STARS!! pic.twitter.com/8tx2wvG6dA — NBA (@NBA) February 16, 2026

Ostale su tada tri i po sekunde srpskom strategu da osmisli napad za trojku i produžetak, pa da u njemu dođe do željene pobede od tri razlike, no Vembanjamin šut nije bio dovoljno dobar.

Tako su Jokić, Rajaković, Dončić i ostali iz "tima sveta" - ostali bez finala, a njega su izborile dve američke ekipe.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,1 poena po utakmici, 12,1 skok i 10,5 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a peti je po poenima.

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:

