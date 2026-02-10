SEVALE PESNICE NA PARKETU! Neviđeni skandal - haotična tuča u NBA!

Nije se znalo ko koga udara.

Foto: Printskrin

Skandal neviđenih razmera usledio je prethodne noći na meču Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa.

Neredi su nastali tokom trećeg perioda, zbog čega su sudije posle brutalne tuče morale da isključe čak četvoricu aktera incidenta, dok je nešto potom izbačen sa klupe i trenera "stršljenova" Čarls Li.

Kada je reč o timovima, kod Hornetsa isključeni su Musa Dijabate i Majls Bridžis, dok su iz redova Pistonsa u svlačionicu poslati Džejlen Duren i Ajzea Stjuart. Trener Li izbačen je tokom poslednjeg kvartala, jer se žučno svađao sa arbitrima, pa je i policija nakratko ušla na parket.

Pistonsi su na kraju slavili rezultatom 110:104, međutim, ovaj duel je ostao u senci masovne tuče.

Sve je počelo na nešto više od sedam minuta pre kraja treće četvrtine. Tada je Diabate faulirao Durena, posle čega je usledilo unošenje aktera u lice, da bi Duren otvorenom šakom udario Dijabatea. Bila je to inicijalna kapisla da nastane haos na parketu, a sve je trajalo gotovo pun minut.

Dok je Tobias Heris pokušavao da razdvoji aktere, Diabate je zamahnuo ka Durenu, a ubrzo se umešao i Bridžis, koji je nasrnuo na centra Detroita. Nastala je razmena udaraca, a Diabate je ponovo pokušao da dođe do Durena pre nego što su ih saigrači razdvojili.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Ajzea Stjuart napustio klupu, ušao u sukob sa Bridžisom i u jednom trenutku ga uhvatio u „kragnu“, zadajući više udaraca.

Posle meča, Džejlen Duren je incident opisao kao posledicu velike borbenosti.

– Emocije su bile prenaglašene. Svi smo igrali maksimalno i to se ponekad otme kontroli – rekao je Duren.

On je dodao da protivničke ekipe tokom cele sezone pokušavaju da „uđu u glavu“ Pistonsima, ali da je ovoga puta tenzija prešla granicu.

Hornetsi nisu omogućili Bridžisu i Diabateu da se obrate medijima, dok je trener Li izjavio da je „verbalni sukob prerastao u nešto mnogo veće“.

Glavni sudija meča Džon Gobl objasnio je da su isključenja usledila jer su igrači učestvovali u tuči tokom prekida igre, što po pravilima NBA lige automatski znači isključenje sa meča.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku