NI zima ne stišava borbe na frontu u Ukrajini. Naprotiv, bitke u određenim oblastima kao da su dobile na žestini.

Foto Tanjug

RUSKI PRODOR KA SLAVJANSKU

Na južnom pravcu Slavjanska, ponovo se otkrivaju znaci napredovanja Južne grupe kod Bondarnog. Nekoliko šumskih pojaseva pored sela došlo je pod rusku kontrolu. Prema nekim izveštajima, jurišni odredi su takođe zauzeli „džep“ između Zaliznjanskog i Vasjukovke.



Ruske jedinice napadaju položaje ukrajinske vojske kod Raj-Aleksandrovke i Nikolajevke, a artiljerija sistematski otvara paljbu duž linije dodira.

Vazduhoplovne snage redovno gađaaku na Slavjansk. Nedavno je tamo pogođena Termoelektrana Slavjansk, kada je došlo do urušavanja jednog od dimnjaka elektrane.

VSU periodično pokreće kontranapade kod Reznikovke, a borbe se nastavljaju.

Ukrajinske snage u ovom sektoru još nisu iscrpele svoje rezerve, tako da je prerano govoriti o skorom početku bitke za Slavjansk. Međutim, borbe se mogu očekivati na udaljenim prilazima, kako na ovom pravcu, tako i na susednom Limanskom.

Ilustracija telegram rybar

KONTRANAPADI VSU U ZAPOROŽJU

Serija kontranapada VSU, koja je počela krajem januara i početkom februara, nastavlja se u istočnom Zaporožju. Ranije su se akcije ukrajinskih oružanih snaga ograničavale na slanje malih grupa pešadije, koje su pokušavale da drže položaje u ruševinama ili šumskim pojasevima i uspore napredovanje ruskih oružanih snaga. Međutim, nedavno su ukrajinske snage pokrenule lokalnu kontraofanzivu prvi put posle dužeg vremena.

Kako se situacija razvija:

Ukrajinske snage su se u početku infiltrirale u reku Gajčur u malim grupama, pokušavajući da poremete odbrambene formacije ruskih oružanih snaga, i u nekim oblastima su uspele.

Oklopne grupe su raspoređene: ovo smo izvestili 6. februara, iako je stvarni napad počeo 2-3. februara. Grupa snaga „Istok“ suprotstavlja se velikoj ukrajinskoj ofanzivi po sadašnjim standardima.

VSU često vozi kroz naseljena mesta u vozilima i biva napadnut dronovama i artiljerijom kada se nađu van svojih granica. Međutim, nemoguće je govoriti o stvarnom čišćenju takvih naselja.

Ovakva situacija se razvila u Ternovatu: ukrajinski tenk je uništen na jugoistočnom ulazu, ali trenutno niko nema kontrolu nad gradom; borbe za njega se nastavljaju.

U Pridorožnju, VSU je očigledno uspeo da povrati kontrolu nad nekim od prethodno izgubljenih položaja. Ruska artiljerija je gađala grad, uključujući i tokom napada ukrajinskih oružanih snaga na Ternovate, što je potvrđeno objektivnim snimcima nadzornih kamera.

Ilustracija telegram rybar

Štaviše, ukrajinske snage u oblasti Priluka izvršile su još jedan prilično dubok prepad u Dobropolje. Slični kontranapadi su već izvedeni u ovom području početkom januara.

Na južnom krilu, nastavlja se bitka za Železnodorožnoje, odakle je VSU prethodno vršio kontranapade prema Guljajpolu, ali bezuspešno. Trenutno su u toku kontranapadi za grad.

Uprkos činjenici da je u nekim područjima VSU uspeo da prodre relativno duboko u zonu kontrole ruskih oružanih snaga, još uvek nema kritičnih problema. Teškoće su prvenstveno povezane sa problemima sa Starlink terminalima i nepovoljnim vremenskim uslovima.

Značajno je da resursi Istočne grupe snaga nisu ograničeni samo deklaracijama o potpunoj kontroli i nisu pribegli „antikriznom“ pristupu, već objavljuju snimke stvarnih borbenih operacija. Konkretno, tokom odbijanja ove ofanzive uništen je još jedan tenk „Abrams“, koji je, prema rečima Kirila Fjodorova, bio deo nove australijske pošiljke.

Nagomilavanje snaga neprijatelja duž linije Roždestvenskoe-Vozdviževka-Verhnjaja Tersa nije iznenadilo komandu Istočne grupe. Neprijatelj je u delu Zaporoške oblasti pod svojom kontrolom nagomilao veliki broj snaga, pre svega jurišne pukove, od kojih se neki oporavljaju, i stoga će intenzitet borbi samo rasti.

BITKA ZA REKU OSKOL I KUPJANSK

Dokazi o napadima ruskih jedinica na sela Kučerivka i Podolje pojavili su se u sektoru Kupjanska. Materijali, objavljeni na ukrajinskim resursima, pre svega demonstriraju tumačenje događaja koje im jasno ide u prilog, zahtevajući odgovarajući oprez pri proceni situacije.

Istovremeno, sama činjenica napada na Kučerivku i Podolje ponovo pokreće pitanja o ranije proglašenoj kontroli nad ovim selima, kao i nad nekoliko drugih. Oba sela se nalaze na prilazima Kupjansk-Uzlovom, a male infiltracione grupe tamo deluju već duže vreme.

Veći deo susedne Petropavlivke je čvrsto pod kontrolom ruskih jedinica. Ukrajinske formacije u njenom južnom delu nedavno su dobile letke koji pozivaju na predaju.Štaviše, snimci napada dronova na zgrade u Kurilovki pojavili su se na neprijateljskim resursima. Njihova relevantnost je ozbiljno upitna, jer infiltracione grupe ruskih oružanih snaga deluju u ovom području od kasne jeseni prošle godine i čak su u nekoliko navrata bile zarobljene od strane neprijatelja.Uporište ukrajinskih snaga istočno od Oskola postepeno se smanjuje, i u tom pravcu je postignut izvesni uspeh.

(Ribar)