Košarka

TOTALNO RASULO U PODGORICI! Evo šta su navijači Budućnosti uradili zvezdašima

Новости онлине

10. 02. 2026. u 08:28

VARVARI su kao i uvek posebno raspoloženi kada im u goste dođu Crvena zvezda i Partizan.

ТОТАЛНО РАСУЛО У ПОДГОРИЦИ! Ево шта су навијачи Будућности урадили звездашима

Foto: ABA liga

Ovoga puta nisu imali preterano razloga za radost, pošto su košarkaši Budućnosti izgubili od crveno-belih 93:80 u okviru poslednjeg 18. kola grupne faze regionalnog takmičenja.

Nekih žestokih uvreda nije bilo, uživali su navijači u dobroj košarci u dvorani "Morača". Ipak nije bilo dosadno ni na tribinama. Izostale su psovke i brutalne uvrede na račun crveno-belih i njihovih porodica, što smo slušali tokom minulih godina. Međutim, malog peckanja je bilo pa su navijači Budućnost poslali poruku zvezdašima. 

- U Crnoj Gori ne postojite, ne postojite", čulo se sa tribina na račun gostiju.

A da je totalno rasulo u Podgorici kako među narodom tako i simpatizerima Budućnosti. Naime, pojedini domaći navijači su čekali igrače Zvezde ispred "Morače".

Napravili su red ispred dvorane kako bi se fotografisali sa košarkašima crveno-belih nakon meča. Navijač Budućnosti su ovog puta bili u ozbiljnom raskoraku.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRETILI MU NOŽEM I PIŠTOLJEM: Detalji otmice Daniela Kajmakoskog - pronađen vezan na zadnjem sedištu automobila

PRETILI MU NOŽEM I PIŠTOLjEM: Detalji otmice Daniela Kajmakoskog - pronađen vezan na zadnjem sedištu automobila