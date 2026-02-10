TOTALNO RASULO U PODGORICI! Evo šta su navijači Budućnosti uradili zvezdašima
VARVARI su kao i uvek posebno raspoloženi kada im u goste dođu Crvena zvezda i Partizan.
Ovoga puta nisu imali preterano razloga za radost, pošto su košarkaši Budućnosti izgubili od crveno-belih 93:80 u okviru poslednjeg 18. kola grupne faze regionalnog takmičenja.
Nekih žestokih uvreda nije bilo, uživali su navijači u dobroj košarci u dvorani "Morača". Ipak nije bilo dosadno ni na tribinama. Izostale su psovke i brutalne uvrede na račun crveno-belih i njihovih porodica, što smo slušali tokom minulih godina. Međutim, malog peckanja je bilo pa su navijači Budućnost poslali poruku zvezdašima.
- U Crnoj Gori ne postojite, ne postojite", čulo se sa tribina na račun gostiju.
A da je totalno rasulo u Podgorici kako među narodom tako i simpatizerima Budućnosti. Naime, pojedini domaći navijači su čekali igrače Zvezde ispred "Morače".
Napravili su red ispred dvorane kako bi se fotografisali sa košarkašima crveno-belih nakon meča. Navijač Budućnosti su ovog puta bili u ozbiljnom raskoraku.
