OD BEOGRADA DO MORA ZA SAMO ČETIRI SATA: Ovako će izgledati novi auto-put do Crne Gore (VIDEO)

Izgradnja puteva jedan od ključinih infrastrukturnih projekata u ovoj godini, a intenzivno se radi gotovo na svim putnim pravcima kroz Srbiju. Ono što građane posebno zanima je izgradnja deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Požege do granice sa Crnom Gorom kod Boljara. Radovi su u punom zamahu, a prema planovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ova deonica bi trebalo da bude završena u naredne dve do dve i po godine.

Na ovaj način će Srbija kompletirati svoj deo budućeg Koridora 11, odnosno pravca Beograd -Južni Jadran, koji se prostire na 269 kilometara i predstavlja važan deo Trans-evropske magistrale (TEM). Trasa od Požege do Boljara prostiraće se dolinom reke Moravice, između padina planina Javora i Golije, preko Pešterske visoravni do granice sa Crnom Gorom.

Deonica iz 11 delova

Ukupna dužina ove deonice iznosi 106,3 kilometra, a podeljena je na 11 delova. Na najzahtevnijem delu trase, od Požege do Duge Poljane, biće izgrađeno čak 72 mosta ukupne dužine 35 kilometara i 10 tunela dužine 16,88 kilometara. Auto-put je projektovan sa po dve trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas. Trasa se uglavnom pruža van naseljenih mesta, osim manjih zahvata u opštinama Arilje i Ivanjica.

Ova važna saobraćajnica pružaće se od Požege, preko Arilja, Ivanjice, do Dugih Poljana i Boljara na granici. Istovremeno, sa druge strane granice Crnogorci rade na drugoj deonici auto-puta Mateševo - Andrijevica. Deonica je duga oko 22-23 kilometra i predstavlja drugu fazu auto-puta Bar - Boljare, ključnu za povezivanje severnog regiona Crne Gore sa centralnim delom zemlje i nastavak koridora ka Srbiji.

U međuvremenu, završena je i puštena u saobraćaj deonica od Preljine do Požege, duga 30,9 kilometara, čime je putovanje od Beograda do Požege skraćeno na svega 90 minuta, dok je put do Zlatibora skraćen na oko dva sata. Na toj trasi nalaze se ključni infrastrukturni objekti, poput tunela Munjino brdo, Laz i Trbušani, a auto-put povezuje Čačak, Lučane i Požegu, kao i dva okruga - Moravički i Zlatiborski.

Od Beograda do mora za 4 sata

Odmarališta i parkirališta

U koridoru auto-puta planirani su sledeći sadržaji za korisnike autoputa:

uslužni centar "Arilje" na stacionaži km 148+600 obostrano;

parkiralište

"Trešnjevica" na orijentacionoj stacionaži km 161+600 obostrano;

parkiralište "Ivanjica" na orijentacionoj stacionaži km 181+500 levo;

parkiralište "Rokci" na orijentacionoj stacionaži km 187+800 desno;

parkiralište "Brnjica" na stacionaži km 217+600 obostrano;

odmorište "Boljare" na orijentacionoj stacionaži km 227+600 obostrano u zoni graničnog prelaza "Boljare"

Moderan auto-put koji će povezati Srbiju i crnogorsko primorje je od velikog značaja ua obe zemlje. Do mora će se stizati za samo četri sata najmodernijom saobraćajnicom.

U okviru primarne mreže puteva ovaj putni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojećih državnih puteva IB reda broj 21 (Novi Sad-Valjevo-Užice-Bijelo Polje) i broj 22 (na delu Beograd-Čačak), kao i puta M-2 (na delu Bijelo Polje-Podgorica-Jadransko more), novodi se u planu.

Ovaj koridor povezuje Centralnu i Jugozapadnu Srbiju, a kroz povezivanje luke Bar sa lukom Beograd na Dunavu povezuje Podunavlje sa Mediteranom. Kada sve bude gotovo od Beograda do podgorice stizaće se za tri i po sata bezbedne saobraćajnice u dužini od 370 km.

Gde će biti petlje?

Ovim prostornim planom utvrđen je položaj sledećih planiranih denivelisanih raskrsnica (petlji), i to:

Denivelisana raskrsnica "Arilje" na stacionaži km 150+300, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Arilje i okolnim naseljima i privredno-industrijskim zonama;

Denivelisana raskrsnica "Ivanjica" na orijentacionoj stacionaži km 167+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Ivanjica i okolnim naseljima i privredno-industrijskim zonama;

Denivelisana raskrsnica "Međurečje" na orijentacionoj stacionaži km 185+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i posredno preko njega sa područjem Parka prirode Golija, kao i postojećim državnim putem IB reda broj 30 i dalje ka istoku i klisuri Ibra;

Denivelisana raskrsnica "Duga Poljana" na stacionaži km 220+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 29, i posredno preko njega sa opštinskim centrom i širim područjem Sjenice, područjem Specijalnog rezervata prirode "Uvac" i Novom Varoši na zapadu, odnosno sa Tutinom i Novim Pazarom na jugoistoku;

Denivelisana raskrsnica "Karajukića Bunari" na orijentacionoj stacionaži km 240+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i postojećim državnim putem IIA reda broj 202 i posredno preko njih sa Sjenicom na severozapadu i Tutinom i Novim Pazarom na istoku.

Putni pravac Beograd-Južni Jadran, predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Republike Srbije i Republike Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem.

