ZBOG NJEGA SE RASPAO PARTIZAN! Poznati košarkaški menadžer otkrio ko je kriv za sunovrat u Humskoj

Miško Ražnatović demantovao je tvrdnju da je u lošim odnosima sa Željkom Obradovićem, što se moglo zaključiti nakon što ga je "peckao" na društvenim mrežama zbog tirade o mobilnom telefonu u svlačionici.

FOTO: Arhiva novosti

- Ne, to nije tačno - rekao je Ražnatović gostujući na TV Una u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" i demantovao da je u sukobu sa Žocom.

Međutim, najzanimljiviji deo razgovora je bio o turbulencijama u Humskoj. Miško Ražnatović razotkrio je zašto se u Partizanu sve raspalo ove sezone. Naime, svestan je Miško da crno-beli nemaju kvalitetan tim za visoke domete u Evroligi, a za to je okrivio isključivo Zorana Savića. Možda su ove reči samo potvrda zašto je sportski direktor morao prvi da ode, ali ni to nije sprečilo Žoca da spakuje kofere. Mnogo toga je puklo zbog jednog igrača, a neverovatno je da Ražnatović tvrdi da uopšte nije pregovarano sa čovekom kojem je posao da dovodi igrače u Humsku.

- To je prošlo leto kada je već 10, ili 12. igrač odbijen od strane Savića, ja sam zvao i rekao "ako hoćete da razgovaramo, delegirajte nekog drugog". Da li je to Karavesović koji odlično obavlja posao, da li je to Ostoja, nebitno. Jer, ovo nije išlo nikuda, ajde da probamo nešto. Dejvis je došao jer nisam pregovarao sa Savićem i oni su rekli "dobro". Stavili smo klauzulu u ugovor Osetkovskog da je igrač slobodan ako se ispostavi da je kriv za doping - rekao je Ražnatović, pa pojasnio šta se dešavalo sa Osetkovskim za kojeg je Obradović izjavio da ga nije želeo u ekipi:

FOTO: N. Paraušić

- Osetkovski zadnje dve sezone pre dolaska u Partizan - prva petorka ACB liga, najjače lige u Evropi. Sledeće godine MVP Interkontinentalnog kupa i prva petorka Lige šampiona. Znao sam da kada dođe Penjaroja da će on da procveta, jer je Penjaroja sve uradio da taj čovek dođe u Barselonu. Mi smo došli u završnu fazu pregovora, odjednom se pojavljuje doping slučaj za koji nisam znao. Nisu stimulativna sredstva nego marihuana. Ja sam tvrdio Barseloni da će proces da se završi uspešno i da on neće biti osuden, međutim, Barselona ne može da dozvoli svojoj navijačkoj strukturi, vode računa o tome, trenera, menadžera, ali direktiva odozgo.

Šokirao je Miško za kraj tvrdnjom da uopšte nije znao da Obradović nije želeo Osetkovskog.

Ja sam prvi put na konferenciji kod gospodina Obradovića čuo da on nije bio obavešten o tome. Ja to stvarno ne mogu da znam - kazao je menadžer.

