VUČIĆ O IMENIMA NA STUDENTSKO-BLOKADERSKOJ LISTI: Ako je to zaista istina, Srbija ne bi bila u dobrim rukama i bile bi teške posledice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, odgovarajući na pitanja novinara, da je potpuno opterećen predstojećim putovanjima i svime što se dešava u svetu.
- Što se tiče pitanja premijera, predsednika, nit je vreme niti je mesto. Prvo to mora da bude moja odluka, onda mora narodna odluka. Posle 14 godine, mnogo je teško da ne želite promenu nekoga koga gledate 14 godina. Svakoga dana se kojem što možda nisam onoliko radio. Mi smo postigli određene rezultate, koje ljudi više ne cene jer su naviknuti na to. Oni na listu stavljaju Šoškića koji nam je uništio dinar.
- Ljudi zaboravljaju da nam je najniža stopa javnog duga. Ipak je po prvi put u istoriji prosečna plata viša od 1.000 evra. Nikada nismo sanjali da ćemo ovoliko puteva i pruga da izgradimo.. U skladu sa tim moramo da ponudimo promenu ljudima, moramo da menjamo sistem, navike, obrazovanje... Zato je hitam ka tome da krenemo u prozivosnju robota, da razumemo svremeno doba. Ako je zaista istina da su na listi Kokanović, Tatalović, Đokić, Tomanović... Srbija ne bi bila u dobrim rukama i bile bi teške posledice. Svima njima ću da čestitam ako dobiju većinsku poverenje. Neka ljudi dobro razmisle - rekao je Vučić.
