PROFESORKA MITROVIĆ O BLOKADERIMA: Podsećaju na sektu, traže ukidanje SPC (VIDEO)

PROFESORKA sa FPN i stručnjak za Kinu, Dragana Mitrović, poručila je da blokaderi traže ukidanje SPC i da podsećaju na sektu.

- Blokaderi podsećaju na sektu! Njihove poruke su sumanute svim ljudima koji su izmaknuti od njihovog uskog kruga! Videli smo tekst Milana St Protića o ukidanju Srpske pravoslavne crkve. Da li to ikome zdrave pameti može pasti na pamet?! Njima je od samog početka ovog protesta SPC pod udarom kao i naš patrijarh! Kakvo je duševno stanje ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve?! - rekla je profesorka Dragana Mitrović.

- Ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve, nisu ljudi koji mogu doneti bilo šta dobro srpskom narodu! To je udar na Srbiju i njene vrednosti a cilj je destabilizacija - poručila je ona.

