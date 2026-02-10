Politika

PROFESORKA MITROVIĆ O BLOKADERIMA: Podsećaju na sektu, traže ukidanje SPC (VIDEO)

В.Н.

10. 02. 2026. u 07:49

PROFESORKA sa FPN i stručnjak za Kinu, Dragana Mitrović, poručila je da blokaderi traže ukidanje SPC i da podsećaju na sektu.

ПРОФЕСОРКА МИТРОВИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Подсећају на секту, траже укидање СПЦ (ВИДЕО)

Foto Privatna arhiva

 - Blokaderi podsećaju na sektu! Njihove poruke su sumanute svim ljudima koji su izmaknuti od njihovog uskog kruga! Videli smo tekst Milana St Protića o ukidanju Srpske pravoslavne crkve. Da li to ikome zdrave pameti može pasti na pamet?! Njima je od samog početka ovog protesta SPC pod udarom kao i naš patrijarh! Kakvo je duševno stanje ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve?! - rekla je profesorka Dragana Mitrović.

- Ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve, nisu ljudi koji mogu doneti bilo šta dobro srpskom narodu! To je udar na Srbiju i njene vrednosti a cilj je destabilizacija - poručila je ona. 

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 3

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAO DA SE NIŠTA NIJE NI DESILO: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!

KAO DA SE NIŠTA NIJE NI DESILO: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!