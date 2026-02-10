POKONDIRENI BLOKADERI: Stide se mesta iz kojih potiču - svi "rođeni" Beograđani (VIDEO)
BLOKADERI se očigledno stide mesta u kojima su rođeni i iz kojih potiču.
Svi su izgleda "rođeni" u Beogradu.
Tako je novinarka Rada Đurić "zaboravila" da je rođena u Valjevu , pa je naprasno postala Beograđanka.
Preporučujemo
PROFESORKA MITROVIĆ O BLOKADERIMA: Podsećaju na sektu, traže ukidanje SPC (VIDEO)
10. 02. 2026. u 07:49
BRNABIĆ PORUČILA BLOKADERIMA: Vučić vas je zvao na tv duel, ali vas nigde nema
09. 02. 2026. u 21:31
BLOKADERI U OČAJU: Ljudi koji nas predstavljaju su sve gori i gori!
09. 02. 2026. u 20:57
I PREDSTAVNICI NVO SEKTORA ISMEVAJU BLOKADERE I UTISKAK NEDELjE!
09. 02. 2026. u 20:06
OD BEOGRADA DO MORA ZA SAMO ČETIRI SATA: Ovako će izgledati novi auto-put do Crne Gore (VIDEO)
SAOBRAĆAJNICA je projektovana sa po dve trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas.
10. 02. 2026. u 09:21
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)