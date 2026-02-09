CEO GOVOR EPISKOPA SERGIJA: "Gospodine predsedniče, politika koju vodite učinila je srpski narod jednom jedinstvenom celinom" (FOTO)

EPISKOP bihaćko-petrovački Sergije izjavio je danas da bez pomoći i brige predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne bi bila moguća istorijska obnova manastira Rmanj, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta u Bosanskoj Krajini, ističući i da on nije pomogao samo Rmanj već svaku od opština sa srpskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i u Republici Srpskoj.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ (STF)

- Zahvaljujući Vašoj nesebičnoj pomoći i brizi obnovili smo drevni manastir Rmanj, koji danas sija kao nikada u svojoj prošlosti. Prepoznali ste istorijski trenutak i omogućili da ostvarimo ono o čemu smo decenijama mogli samo da sanjamo. Po tome ćete biti upisani zlatnim slovima u krajišku istoriju koja pamti i ne zaboravlja - rekao je episkop Sergije nakon što je u Predsedništvu uručio Vučiću Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema toj eparhiji i manastiru Rmanj.

Episkop je istakao da će obnova manastira Rmanj ostati trajno upisana u krajišku istoriju. On je izrazio zahvalnost predsedniku Vučiću za dugogodišnju brigu i konkretnu podršku Srbima zapadno od Drine, uključujući i one u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, koji su, kako je naveo, decenijama bili smo ostavljani i zaboravljani od svih.

Dodao je da decenijama nije bilo podrške i da su područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara i Bosanskog Petrovca bila ostavljena na milost i nemilost onima koji su Srbe i prognali. Episkop je podsetio na istorijsku vezu Srbije i Krajine i naveo da je, nakon perioda zaborava, dolazak pomoći iz matice doživljen kao povratak nade i potvrda da Srbija brine o svom narodu bez obzira na državne granice.

- Crkva će uvek ostati uz svoj narod, ali da bi mogla biti na korist narodu, ona mora biti snažna i jaka. Opstanak Srba u ovim krajevima zavisi i od nas samih, ali i od podrške onih koji vode Srbiju i srpski narod - istakao je episkop Sergije.

Krajiška istorija, kako je podsetio, nije zaboravila ni Petra Karađorđevića koji se i danas pamti i pominje.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ (STF)

- Mrkonjić Grad baš po njemu nosi današnje ime. Nakon njega, Krajina je pala u zaborav majke Srbije, ali su krajiške oči ostale zagledane u majku, nadajući se njenom povratku i njenom toplom zagrljaju. U tom iščekivanju prošle su decenije i decenije, a Krajina je čekala i dočekala upravo Vas, gospodine Vučiću, da se nakon Petra Karađorđevića setite i nas koje je istorijska sudbina dovela na ivicu ponora - rekao je episkop Sergije.

- Zato vas najponiznije molimo, gospodine predsedniče, da snagom vašeg autoriteta podržite našu borbu za opstanak u krajevima u kojima smo od uvek bili većinski narod, a ti krajevi su mnogo širi od četiri opštine koje sam pomenuo - dodao je episkop bihaćko-petrovački.

On je naglasio i da će crkva ostati sa svojim narodom, ali, kako je dodao da bi crkva bila od koristi narodu, ona mora biti snažna i jaka, a njeno sveštenstvo na visini istorijskog zadatka.

- Kako budemo činili danas, tako će nam biti u narednim decenijama i vekovima. Potrebno je učiniti mnogo više nego što danas činimo, a dobre, korisne i osmišljene korake moramo zajednički planirati i realizovati - kazao je episkop.

Sergije je dodao i svaka velika stvar počinje malim koracima i da se nada da će predsednik Vučić imati političkog sluha i dobre volje da u "našem vremenu učinimo svi onoliko koliko možemo, pa čak i više od toga, da bi nas budući naraštaji i prepoznali kao ljude koji su imali viziju, misiju i želju da pomognu na čuvanju vekovnih ognjišta i prađedovskih svetinja".

Prema rečima episkopa, manastir Rmanj je središnja tačka Eparhije bihaćko-petrovačke i čuvar prošlosti i kamen međaš krajiškog postojanja.

- Predsedniče Srbije, vi niste pomogli samo Rmanj, već svakoj od opština sa srpskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i Republici Srpskoj. Mi na to ne gledamo samo kao na pomoć, već kao ljubav i brigu koja matica pokazuje za sve one koji se zovu Srbima, bez obzira na to gde oni žive - rekao je on.

Episkop je naveo i da svi znamo da su iskušenja velika i da je politička borba nemilosrdna, odnosno da točak svetskog geopolitičkog valjka melje sve one koji su se usudili podignuti glavu.

- Zato se molimo, nadamo i verujemo, gospodine predsedniče da ćete i dalje voditi Republiku Srbiju kako bismo svi mi bili mirni i spokojni koliko je to moguće u ovom burnom istorijskom času - rekao je episkop Sergije. Kako je naglasio, istorija pamti i ne oprašta, a Vučića će zapamtiti po tome što je izbrisao veštačke granice, što gleda i šire i dalje u odnosu na svoje prethodnike, posebno u odnosu na one koji žive od kritike na njega i njegovu politiku.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ (STF)

- Znaju to i Srbi i Srbija, ali i svi oni kojima je istinski stalo do napretka do nacionalne i međunacionalne sloge. Naš dolazak ovde u Beograd jeste izraz naše zahvalnosti, jer nećemo da budemo kao oni koji brzo zaboravljaju tuđa dobročinstva. Mi pamtimo i to pamćenje ćemo prenositi onima koji će doći posle nas. To smo dužni istoriji, veri i narodu kojeg predstavljamo - istakao je Sergije.

Zbog toga, kako je dodao, odlučeno je da se Vučiću za njegova dobra dela i nesebičnu pomoć dodeli dodeli Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih, najviše priznanje Eparhije bihaćko-petrovačke.

- Gospodine predsedniče, politika koju vodite učinila je srpski narod jednom jedinstvenom celinom, a Srbiju smo prepoznali kao istinsku maticu koja brine o svima nama, bez obzira da li živimo u Srbiji ili van nje, a takva politika je najveći nacionalni iskorak u proteklim decenijama - rekao je Sergije.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ (STF)

On je istakao da se nada da će tako biti, kako bi ostali ono što danas jesmo, a to je jedan i jedinstven narod, jedna jedinstvena istorija, duhovnost i kultura.

- To ne bi bilo moguće da Srbijom upravljaju oni koji bi opet gradili granice na Drini - rekao je Sergije.

On je pozvao Vučića da ponovo dođe u Krajinu koja ga, kako je dodao, iščekuje raširenih ruku, otvorenog srca, jer srpski narod zapadno od Drine živi u onim Šantićevim stihovima "i svuda gde je srpska duša tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište".

- Vama, vašim saradnicima, vašoj porodici prenosim pozdrave svih onih napaćenih duša iz sela i gradova bosanske Krajine koje vam žele dobro zdravlje, dug život i mnoštvo budućih političkih pobeda, od kojih će jedinu korist, znamo, imati Srbija i srpski narod. Živeli na mnoga ljeta - zaključio je episkop Sergije.

