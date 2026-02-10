Košarka

"JA VEĆEG PARTIZANOVCA OD NJEGA NE ZNAM"! Miško Ražnatović otkrio koga je sve nudio crno-belima, a šta su oni uradili

Новости онлине

10. 02. 2026. u 05:24

JEDAN od najboljih košarkaških menadžera u Evropi Miško Ražnatović detaljno je govorio o svom odnosu sa Partizanom, sa kojim je prethodnih godina blisko sarađivao.

ЈА ВЕЋЕГ ПАРТИЗАНОВЦА ОД ЊЕГА НЕ ЗНАМ! Мишко Ражнатовић открио кога је све нудио црно-белима, а шта су они урадили

FOTO: N. Paraušić

On je gostujući na TV Una u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" otkrio imena igrača koje je nudio crno-belima prethodnih godina, a koje su oni odbili.

- Madar i Dimitrijević. To je bila moja ideja za plejmejkerski tandem Partizana. Dimitrijević ima srpski pasoš, a ja većeg partizanovca nisam video. Tri puta sam pokušao da pričam sa njim da li bi možda u Zvezdu – koja je pokazivala interesovanje – ali bi odmah odbijao! VTB kup u Moskvi, Uniks dobija Partizan, a on daje 32 poena. I ja kažem, to će da mi bude trambolina za transfer. On cele godine igra fenomenalno i kako da 30 poena, ja puštam poruku Saviću… Ta moja ideja je odbijena – “rekli su ne, premladi su”. Dimitrijević ode u Milano za veći novac. Ja se ne žalim na tu situaciju, niti se ljutim.

Foto: Profimedia

 

Otkrio je Ražnatović da je crno-belima nudio i Tajsona Kartera, Mekinlija Rajta, Vila Klajburna...

- Prošle godine to nije bila ponuda, jer je sezona bila u toku, već sam signalizirao da Kosta Kondić može da bude interesantan i Mekinli Rajt, koji je jedini kvalitetan plejmejker u Evropi koji može da igra u oba pravca. Niko ne reaguje iz Partizana. Dubai se seti prvi u aprilu. U junu me oni zovu za obojicu. Ove godine je nuđen Tajson Karter. Ranije je bio Klajburn, koji im je bio prestar. Svako ima svoju filozofiju.

Zanimljivo je da je Filip Petrušev pre odlaska u Zvezdu ponuđen - Partizanu.

- On doživljava fijasko u Efesu i ja kažem: moram da ga vratim, kao što sam Musu kroz Breogan. On mora u domaći tim, kažem tada sebi. Filip je neverovatan talenat kome treba fitilj da se zapali i kažem odmah najbolje je da ide kod Obradovića! Zovem, prilično egzaltirano, i dobijam najneverovatniji odgovor u istoriji košarke od Savića. Čovek je rekao on loše dodaje sa "haj posta" na "lou post". I imam loše informacije iz reprezentacije o njemu. Ja kažem okej i onda ga ponudim Zvezdi, a Zvezda ga sa osmehom na licu potpiše.

FOTO: Profimedia

 

Još jedno zvučno ime koje je moglo u crno-beli tabor, a nije:

- Silvan Fransisko je takođe ponuđen Partizanu.

Za kraj, Ražnatović je otkrio i da je postojala mogućnost da crno-beli vrate ljubimca navijača Žofrija Lovernja.

- Potpišite za trećeg centra Lovernja, koji nije skup i neće igrati mnogo. Igraće deset minuta, ali će biti autoritet svima. Prvo, jer ima istetoviran grb, navijači su ludi za njim i Amerikanci će imati poštovanje, pošto ga znaju iz NBA lige. Uprava je želela da ga potpiše, ali Željko ga nije hteo. Na kraju je potpisao za mnogo veći ugovor. Opet kažem – nikakav problem - podvukao je poznati agent.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOSVOJIVA ZGRADA: Nemci imali više žrtava nego u Parizu! Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora
Svet

0 0

NEOSVOJIVA ZGRADA: "Nemci imali više žrtava nego u Parizu!" Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora

STALjINGRADSKA bitka jedna je od najpoznatijih bitaka Drugog svetskog rata. Opsada grada koja je trajala od 23. avgusta 1942. do 2. februara 1943. godine dovela je do nekoliko promena snaga između sukobljenih strana. Sovjeti su proglasili svojom krajnjom misijom da se odupru napadu sila Osovine na Staljingrad - grad koji je nosio ime njihovog vođe, Josifa Staljina. Hitler je takođe video simbolički potencijal i insistirao je na zauzimanju grada, bez obzira na cenu.

09. 02. 2026. u 17:57

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA BOMBAŠKI NAPAD NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Evo koliko bi mogli da ostanu iza rešetaka

ODREĐEN PRITVOR OSUMNjIČENIMA ZA BOMBAŠKI NAPAD NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Evo koliko bi mogli da ostanu iza rešetaka