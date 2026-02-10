KAKVA TRAGEDIJA U KOLORADU! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (VIDEO)

KOŠARKAŠI Denvera izgubili su posle velike drame na nesttvaran način od Klivlenda i to u svojoj Bol areni - 119:117.

Foto AP

Tragičar utakmice bio je Džamal Marej, koji je napravio faul u poslednjim sekundama meča nad Donovanom Mičelom, koji je iskoristio oba slobodna bacanja za preokret i trijumf, iako je Denver u poslednjem periodu meča imao i dvocifrenu razliku.

Nije pomoga ni treći tripl-dabl zaredom koji je upisao Nikola Jokić, nakon izjednačenja i preticanja Oskara Robertsona na večnoj listi. Ukupno 183. takav učinak u karijeri, kada je regularni deo sezone u pitanju ostvario je uz nešto manji broj šuteva ka košu, pa je duel završio sa 22 poena (6/12) uz 14 skokova i 11 asistencija.

Kristijan Braun i Džulijan Stroter su kod Nagetsa dodali po 20 poena i pet, odnosno šest skokova, dok je Marej imao 17, 11 asistencija i osam uhvaćenih lopti.

Na drugom kraju terena Mičel je briljirao sa 32 poena i 10 dodavanja za koševe, Harden je imao 22, 10 skokova i sedam asistencija, dok je Alen ubacio takođe 22 uz 13 uhvaćenih lopti.

James Harden CLUTCH.



Cavs get a stop.



Donovan Mitchell hits game-winning free throws.pic.twitter.com/79y3CYGDJT — Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 10, 2026

Vodili su Nagetsi od starta utakmice, a tokom druge četvrtine su stekli dvocifrenu prednost 37:26. Uspeli su ipak Kavalirsi da se vrate u meč nakon serije 10:0 i priđu na 37:36, ali je ekipa iz Kolorada pred drugo poluvreme ipak vodila 59:54. Usledila je borbena treća četvrtina, čuvali su Nagetsi vođstvo, mada nisu uspevali da se odlepe, ali su pred poslednjih 12 minuta meča imali pet poena viška - 92:87.

U nastavku je Denver ubacio je u šestu brzinu, Nikola je vezao četiri poena, pa su Nagetsi poveli 100:90 i delovalo je da će rutinski i bez drame privesti utakmicu kraju. Ali, uzvatili su Kavalirsi serijom 8:0 i prošli na samo dva poena minusa - 106:104. Uzvratio je Braun trojkom, pa je sa linije za slobodna bacanja bio precizan Jonas Valančijunas za 111:104. S druge strane je Tajson uzvratio trojkom, pa je usledio dramatičan finiš utakmice. Klivlend je preko Donovana Mičela prišao na 111:110, ali je s druge strane Hardavej bio precizan za dva poena, a nakon 113:112 za Denver Jokić nije pogrešio sa penala, potom je ubacio još dva poena i odveo Denver na 117:114.

Nažalost, sevnula je trojka Džejmsa Hardena za 117:117 32 sekunde do kraja, a potom dva slobodna bacanja je iskoristio Mičel, nakon što je faul napravio Džamal Marej. Mičel je doneo prednost Kavalirsima prvi put nakon početka utakmice, a na kraju i trijumf 119:117. Imao je šansu Denver do dođe do trijumfa ali je prvo trojku promašio Tim Hardavej Džunior, a onda i Nikola Jokić.

Denver sada na trećem mestu Zapada ima skor 34-20, ovo im je četvrti poraz u pet utakmica, dok je Klivlend na četvrtoj poziciji Istoka sa 33-21.