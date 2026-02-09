"NASTALA JE PANIKA KO JE IZDAJNIK" Vučić o tajnom sastanku blokadera: Anđelkovića poznajem sa fakulteta, bio je najlošiji student
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući snimak tajnog sastanka blokadera sa Žikom Anđelkovićem zvanim Pauk, da Anđelkovića poznaje jer je bio na fakultetu sa njim i da je bio najlošiji student.
- On je bio najlošiji student. Kod Jončića, iz Odbrane i zaštite, to je jedini predmet gde nije dobio šesticu. Uvek je bio šarmantan, on sada pregovara sa Đilasom, studentima, malo sa Karićem. Ako je to budućnost Srbije, da nam najlošiji studenti vode zemlju, onda nismo na dobrom putu. Ja ipak verujem u budućnost Srbije. Tim ljudima je jedino važno da se dočepaju fotelja, nema tu principa i programa - rekao je Vučić.
Dodaje da njima nije važno bilo šta, već samo hoće da se dočepaju fotelja.
- Nema tu politike, principa ni programa. Dobro je da to ljudi mogu da čuju od njih, jer da smo mi to rekli, ne bi nam verovali. To je nama dostavio neko od njih, nastala je sada panika ko je izdajnik - rekao je on.
