Politika

"NASTALA JE PANIKA KO JE IZDAJNIK" Vučić o tajnom sastanku blokadera: Anđelkovića poznajem sa fakulteta, bio je najlošiji student

Новости онлине

09. 02. 2026. u 12:14

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući snimak tajnog sastanka blokadera sa Žikom Anđelkovićem zvanim Pauk, da Anđelkovića poznaje jer je bio na fakultetu sa njim i da je bio najlošiji student.

НАСТАЛА ЈЕ ПАНИКА КО ЈЕ ИЗДАЈНИК Вучић о тајном састанку блокадера: Анђелковића познајем са факултета, био је најлошији студент

Foto: Printskrin/TV Pink

- On je bio najlošiji student. Kod Jončića, iz Odbrane i zaštite, to je jedini predmet gde nije dobio šesticu. Uvek je bio šarmantan, on sada pregovara sa Đilasom, studentima, malo sa Karićem. Ako je to budućnost Srbije, da nam najlošiji studenti vode zemlju, onda nismo na dobrom putu. Ja ipak verujem u budućnost Srbije. Tim ljudima je jedino važno da se dočepaju fotelja, nema tu principa i programa - rekao je Vučić.

Dodaje da njima nije važno bilo šta, već samo hoće da se dočepaju fotelja.

- Nema tu politike, principa ni programa. Dobro je da to ljudi mogu da čuju od njih, jer da smo mi to rekli, ne bi nam verovali. To je nama dostavio neko od njih, nastala je sada panika ko je izdajnik - rekao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 0

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTAC PREDRAG OBJASNIO: Nikada ne treba reći Primi moje saučešće ožalošćenom

OTAC PREDRAG OBJASNIO: "Nikada ne treba reći "Primi moje saučešće" ožalošćenom"