TAČNO U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj

10. 02. 2026. u 07:15

PRES -služba predsednika Republike Srbije najavila je održavanje događaja u 11.00 časova.

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, u utorak, 10. februara 2026. godine, u 11 časova u Ložionici.

