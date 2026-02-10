TAČNO U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj

EPISKOP bihaćko-petrovački Sergije izjavio je danas da bez pomoći i brige predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne bi bila moguća istorijska obnova manastira Rmanj, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta u Bosanskoj Krajini, ističući i da on nije pomogao samo Rmanj već svaku od opština sa srpskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i u Republici Srpskoj.