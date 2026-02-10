TAČNO U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj
PRES -služba predsednika Republike Srbije najavila je održavanje događaja u 11.00 časova.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, u utorak, 10. februara 2026. godine, u 11 časova u Ložionici.
