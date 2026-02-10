AMERIKA SE POVLAČI: Prepušta dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima
SJEDINjENE Američke Države će predati dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima, preneo je Rojters, pozivajući se na vojni izvor.
Kako se navodi, u pitanju su komandna mesta u Napulju u Italiji i Norfolku u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, preneo je Rojters.
Ovaj potez je u skladu sa zahtevima američkog predsednika Donalda Trampa da evropske nacije preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost, podseća Rojters i dodaje da je Trampova administracija pozvala da vojni savez, kojim dugo dominiraju SAD, postane "NATO predvođen Evropom".
Ranije u ponedeljak, američki ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je da SAD ne žele da demontiraju Alijansu, ili ugroze postojeće saveze, već samo da "uravnoteže" način na koji odbrambeni teret leži na različitim zemljama NATO, tako što će podstaći evropske saveznike da "urade više i da budu sposobni i jaki, jer je ta snaga ono što garantuje mir".
(Tanjug)
