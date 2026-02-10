Svet

AMERIKA SE POVLAČI: Prepušta dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima

Новости онлине

10. 02. 2026. u 07:25

SJEDINjENE Američke Države će predati dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima, preneo je Rojters, pozivajući se na vojni izvor.

АМЕРИКА СЕ ПОВЛАЧИ: Препушта два главна командна места НАТО-а европским официрима

Foto Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države će predati dva glavna komandna mesta NATO-a evropskim oficirima, preneo je Rojters, pozivajući se na vojni izvor.

Kako se navodi, u pitanju su komandna mesta u Napulju u Italiji i Norfolku u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, preneo je Rojters.

Ovaj potez je u skladu sa zahtevima američkog predsednika Donalda Trampa da evropske nacije preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost, podseća Rojters i dodaje da je Trampova administracija pozvala da vojni savez, kojim dugo dominiraju SAD, postane "NATO predvođen Evropom".

Ranije u ponedeljak, američki ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je da SAD ne žele da demontiraju Alijansu, ili ugroze postojeće saveze, već samo da "uravnoteže" način na koji odbrambeni teret leži na različitim zemljama NATO, tako što će podstaći evropske saveznike da "urade više i da budu sposobni i jaki, jer je ta snaga ono što garantuje mir".

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 3

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos

OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos