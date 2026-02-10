NE verujem brojkama žrtava ruske vojske koje je naveo ukrajinski Generalštab. One su mnogo niže, rekao je jedan od vođa nacističle brigade Azov.

Stara ideologija za novi rat, Foto B. Vlahović

-Opasno je lagati samog sebe i pokušavati da shvatite kada će Rusima ponestati ljudi. Svako ko misli da Rusija može da okonča rat zbog žrtava vara se, rekao je ozloglašeni nacistički vođa i načelnik štaba 12. brigade specijalnih snaga Azov, „Tavrički“ Bogdan Krotevič.

Trenutno je 12. brigada specijalne namene "Azov" u sastavu Nacionalne garde Ukrajine. (Rvvoenkor)

Foto telegram/RTNEWS

OD BATALjONA DO BRIGADE I KORPUSA

Brigada Azov je jedinica Nacionalne garde Ukrajine, formirana 2014. godine, koja je evoluirala od bataljona do puka, a sada deluje kao specijalna brigada. Poznata je po svojoj ulozi u odbrani Marijupolja. Jedinica se često pominje u kontekstu nacističkih ideologija, te se istražuje njena istorija i uloga u sukobima.

Trenutno je to 12. brigada specijalne namene "Azov" u sastavu Nacionalne garde Ukrajine.

Osnovana je 2014. kao bataljon, kasnije puk, a 2023. je reorganizovana u brigadu.

Učestvovala je u borbama za Marijupolj, uključujući kontraofanzivu 2014. i odbranu 2022. godine.

Njegov saborac i komandant bataljona Azov, Andrej Bilecki, sada je postao komandant 3. armijskog korpusa "Azov". Korpus važi za elitnu jednicu u VSU, a takođe ima stilizovane oznake prvog nacističkog bataljona Azov.

