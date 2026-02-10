Svet

NI AZOVCI NE VERUJU U KOMANDU VSU: Generalštab preuveličava ruske žrtve, opasno je lagati sebe (VIDEO)

10. 02. 2026.

NE verujem brojkama žrtava ruske vojske koje je naveo ukrajinski Generalštab. One su mnogo niže, rekao je jedan od vođa nacističle brigade Azov.

Stara ideologija za novi rat, Foto B. Vlahović

-Opasno je lagati samog sebe i pokušavati da shvatite kada će Rusima ponestati ljudi. Svako ko misli da Rusija može da okonča rat zbog žrtava vara se, rekao je ozloglašeni nacistički vođa i načelnik štaba 12. brigade specijalnih snaga Azov, „Tavrički“ Bogdan Krotevič.

Trenutno je 12. brigada specijalne namene "Azov" u sastavu Nacionalne garde Ukrajine. (Rvvoenkor)

Foto telegram/RTNEWS

OD BATALjONA DO BRIGADE I KORPUSA

Brigada Azov je jedinica Nacionalne garde Ukrajine, formirana 2014. godine, koja je evoluirala od bataljona do puka, a sada deluje kao specijalna brigada. Poznata je po svojoj ulozi u odbrani Marijupolja. Jedinica se često pominje u kontekstu nacističkih ideologija, te se istražuje njena istorija i uloga u sukobima.

Trenutno je to 12. brigada specijalne namene "Azov" u sastavu Nacionalne garde Ukrajine.

Osnovana je 2014. kao bataljon, kasnije puk, a 2023. je reorganizovana u brigadu.

Učestvovala je u borbama za Marijupolj, uključujući kontraofanzivu 2014. i odbranu 2022. godine.

Njegov saborac i komandant bataljona Azov, Andrej Bilecki, sada je postao komandant 3. armijskog korpusa "Azov". Korpus važi za elitnu jednicu u VSU, a takođe ima stilizovane oznake prvog nacističkog bataljona Azov.

