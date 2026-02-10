ODE STRANAC SA MARAKANE! Crvena zvezda se "otarasila" igrača koji je nervirao navijače

Zvezda ga se konačno rešila!

FOTO: FK Crvena zvezda

Reprezentativac Angole Felisio Milson zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Al Džazire u koju stiže na pozajmicu do kraja sezone sa pravom otkupa.

Nadala se Crvena zvezda da je Milson čovek za velika dela i dugoročno rešenje na poziciji krila. Nažalost, vrlo brzo se ispostavilo da očekivanja nisu bila tačna. Reprezentativac Angole kuburio je sa formom, mučile su ga povrede i polako su na "Marakani" gubili strpljenje. Ni sa promenom trenera Milson nije uspeo da proradi te je rastanak bio neminovan.

Bilo je nagoveštaja tokom januara da bi Milson mogao da napusti najveći srpski stadion, ali do transfera nije došlo. Budući da prelazni rok traje u još nekim ligama, Al Džazira je iskoristila priliku i uspela da ulovi krilnog napadača Crvene zvezde koji se seli na pozajmicu do kraja sezone.

FOTO: M. Vukadinović

Milson se seli na Bliski istok, Crvenoj zvezdi za pozajmicu sleduje 500.000 evra, a Al Džazira će imati mogućnost da njegov ugovor otkupi na kraju sezone za 5.000.000 evra.

Milson je član Zvezde od leta 2024, kada je za pet miliona stigao iz Makabija iz Tel Aviva. U crveno-belom dresu odigrao 63 meča, postigao 10 golova i devet asistencija. Dakle, ukoliko u Ujedinjenim Arapskim Emiratima opravda očekivanja srpski šampion bi mogao da povrati uloženo.

Milson je u novom klubu zadužio dres sa brojem 77.