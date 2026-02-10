ODE STRANAC SA MARAKANE! Crvena zvezda se "otarasila" igrača koji je nervirao navijače
Zvezda ga se konačno rešila!
Reprezentativac Angole Felisio Milson zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Al Džazire u koju stiže na pozajmicu do kraja sezone sa pravom otkupa.
Nadala se Crvena zvezda da je Milson čovek za velika dela i dugoročno rešenje na poziciji krila. Nažalost, vrlo brzo se ispostavilo da očekivanja nisu bila tačna. Reprezentativac Angole kuburio je sa formom, mučile su ga povrede i polako su na "Marakani" gubili strpljenje. Ni sa promenom trenera Milson nije uspeo da proradi te je rastanak bio neminovan.
Bilo je nagoveštaja tokom januara da bi Milson mogao da napusti najveći srpski stadion, ali do transfera nije došlo. Budući da prelazni rok traje u još nekim ligama, Al Džazira je iskoristila priliku i uspela da ulovi krilnog napadača Crvene zvezde koji se seli na pozajmicu do kraja sezone.
Milson se seli na Bliski istok, Crvenoj zvezdi za pozajmicu sleduje 500.000 evra, a Al Džazira će imati mogućnost da njegov ugovor otkupi na kraju sezone za 5.000.000 evra.
Milson je član Zvezde od leta 2024, kada je za pet miliona stigao iz Makabija iz Tel Aviva. U crveno-belom dresu odigrao 63 meča, postigao 10 golova i devet asistencija. Dakle, ukoliko u Ujedinjenim Arapskim Emiratima opravda očekivanja srpski šampion bi mogao da povrati uloženo.
Milson je u novom klubu zadužio dres sa brojem 77.
Preporučujemo
STANKOVIĆ GA PRECRTAO! Još jedan igrač odlazi sa Marakane!
09. 02. 2026. u 12:34
ŠTA ĆE BITI S RADONjIĆEM? Otkriveno šta Stankoviću smeta kod prvotimca Zvezde!
09. 02. 2026. u 11:21
FUDBALSKI POTRES! Nemački velikan vodi Zvezdinog bisera
08. 02. 2026. u 17:51
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
10. 02. 2026. u 06:45
ALBANCI ČUPAJU KOSU: Pobegli sa Evropskog prvenstva kad su shvatili da je Kosovo - Srbija!
NA Evropskom prvenstvu u karateu za kadete i juniore, koje se održava na Kipru, neće biti reprezentacije tzv. Kosova. Njihovi reprezentativci odlučili su da se povuku nakon odluke organizatora da ne istaknu simbole ove nepostojeće države.
09. 02. 2026. u 18:15
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)