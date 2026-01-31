JEDAN od najboljih košarkaša svih vremena, a bez sumnje najbolji današnjice, Nikola Jokić, vratio se na teren. On je nakon meča u kome je upisao dabl dabl u pobedi nad Klipersima govorio o razlozima ranijeg povratka, a to je nasmejalo i novinare i navijače.

FOTO: Tanjug/AP

Denver je savladao Los Anđeles Kliperse 122:109, a Nikola Jokić je tom prilikom ispisao istoriju NBA lige. Za 25 poena upisao je 31 poen, uz 12 skokova i pet asistencija.

Na konferenciji za medije posle meča poručio je da ga je gledanje utakmica tokom prethodnog meseca više iscrpelo nego da je sam igrao.

- Gledanje utakmica mi je oduzelo više energije nego igranje. Bio sam emotivno ispražnjen, vikao sam na televizor! Poslednje dve utakmice sam morao sebi da kažem da se smirim i samo gledam. Srećan sam zbog momaka, svi su sumnjali u njih, a oni su dokazali da mogu da pobeđuju velike utakmice - kazao je Nikola, a potom objasnio kako je tekao oporavak.

- Bio sam na 100 odsto. Iskreno, rad sa Felipeom (trenerom) je toliko neprijatan da sam ubrzao proces oporavka samo da ne bih morao više da treniram sa njim nasamo! To je najiskreniji odgovor koji mogu da vam dam.

Kako sam priznaje, zahvalan je što povreda nije bila ozbiljnije prirode i što je sanirao u roku od mesec dana.

- Ponosan sam na to kako se spremam preko leta. Zaista verujem da me "Onaj gore" čuva jer zna da radim sve kako treba. Samo sam se nadao da će me zaštititi, što se i desilo. Nisam imao strah pri kretanju, što je bio jasan znak da sam spreman - kazao je srpski as.

Na kraju konferencije, novinari su upitali srpskog centra da li su mu nedostajali tokom pauze, na šta je on kratko odgovorio:

- Ne - rekao je Jokić uz osmeh i završio konferenciju.

