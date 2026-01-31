TUGA: Preminuo svetski šampion u 38. godini
TUŽNE vesti pogodile su sportski svet.
Svetski šampion u bodibildingu, Džejson Lou preminuo je u 38. godini života. Ovu informaciju javno je potvrdila putem društvenih mreža njegova supruga Ešli.
Ešli je 22. januara na Instagramu objavila potresnu poruku, a u danima koji su usledili nastavila je da deli zajedničke fotografije u znak sećanja na supruga
Prema podacima Nacionalnog "physique" komiteta (NPC), Lou je aktivno učestvovao na bodibilding takmičenjima od 2015. do 2022. godine.
Lou, koji je živeo na Floridi, bio je izuzetno cenjen u bodibilding i fitnes zajednici.
Prema rečima Dejva Palumba, iznetim na "RX Muscle" Jutjub kanalu, Lou je u trenutku smrti trenirao sa klijentom, kada se iznenada srušio.
