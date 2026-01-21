Košarka

SRPSKI AS DOŽIVEO POTRES MOZGA! Ni trener ne zna kada će moći na teren

Новости онлине

21. 01. 2026. u 12:53

Najnovije vesti iz košarke nisu dobre po reprezentativca Srbije.

Foto: Depositphotos

Centar Olimpijakosa Pirej Nikola Milutinov bi mogao da propusti sledeću utakmicu u Evroligi jer je na sinoćnoj - doživeo potres mozga.

Na minut i 35 sekundi do kraja meča 23. kola protiv Makabija, odigrane u utorak, kada je njegov tim imao prednost od 10 poena, Srbin je morao da je napusti igru zbog povrede glave.

Prema Harisu Stavruu iz Sport24, Milutinov je po svoj prilici zadobio potres mozga i mogao bi da propusti utakmicu u četvrtak protiv Anadolu Efesa.

Sada je pod znakom pitanja njegov put u Istanbul za 24. kolo.

- Moguće je da Milutinov neće putovati jer je zadobio potres mozga od udarca, a lekar je rekao da je bolje da ne dolazi u Istanbul -, rekao je trener Jorgos Barcokas na konferenciji posle utakmice, dodajući: - Videćemo sutra.

Milutinov je završio meč protiv Makabija sa 13 poena i devet skokova za 21 minut na parketu.

Ove sezone je u Evroligi odlično igra, uz proseke od 11,3 poena i 7,7 skokova i indeksom korisnosti od 21,8 po utakmici.

Srpski igrač je započeo svih 21 utakmica Evrolige u kojima je igrao, propustivši samo jednu.

Uskoro opširnije

