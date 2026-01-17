RAJAKOVIĆEV TORONTO PAO NAKON DRAME! Harden vodio Kliperse do podviga

Protiv Klipersa su imali vođstvo 109:101 na tri minuta i 35 sekundi do kraja i ispustili su ga. Veliki značaj u tome je i superzvezde gostiju Džejmsa Hardena, koji je odveo svoj tim do produžetaka. Nastavio je Harden sa napadima ka košu Toronta, izvlačenjem slobodnih bacanja i koševima i u dodatnom periodu, ubacivši osam od 12 poena Klipersa.

FOTO: Tanjug/AP

Harden je završio duel sa 31 poenom i 10 asistencija. Džordan Miler ga je pratio sa 19, Kem Kristi i Ivica Zubac su brojali do 16 poena, s tim što je hrvatski centar uhvatio i 14 skokova.

U sastavu Klipersa nije bilo veteranske uzdanice Kavaja Lenarda i srpskog asa Bogdana Bogdanovića.

Skoti Barns je za Reptorse upisao 24 poena, sedam skokova i šest asistencija, Brendon Ingram je stao na 19 poena.

Reptorsi su četvrti na Istoku sa 25-18 i slede im gostovanja u Kaliforniji - Lejkersima i Voriorsima.

Klipersi popravljaju svoj skor sa pet uzastopnih pobeda i sa 18-23 su na 11. mestu. Naredni rival su im Vizardsi u Vašingtonu.

Rezultati NBA lige:

Indijana - Nju Orleans 127:119

Filadelfija - Klivlend 115:117

Bruklin - Čikago 112:109

Toronto - LA klipers 117:121 (109:109)

Hjuston - Minesota 110:105

Sakramento - Vašington 128:115

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA