Košarka

RAJAKOVIĆEV TORONTO PAO NAKON DRAME! Harden vodio Kliperse do podviga

Новости онлајн

17. 01. 2026. u 08:14

Protiv Klipersa su imali vođstvo 109:101 na tri minuta i 35 sekundi do kraja i ispustili su ga. Veliki značaj u tome je i superzvezde gostiju Džejmsa Hardena, koji je odveo svoj tim do produžetaka. Nastavio je Harden sa napadima ka košu Toronta, izvlačenjem slobodnih bacanja i koševima i u dodatnom periodu, ubacivši osam od 12 poena Klipersa.

РАЈАКОВИЋЕВ ТОРОНТО ПАО НАКОН ДРАМЕ! Харден водио Клиперсе до подвига

FOTO: Tanjug/AP

Harden je završio duel sa 31 poenom i 10 asistencija. Džordan Miler ga je pratio sa 19, Kem Kristi i Ivica Zubac su brojali do 16 poena, s tim što je hrvatski centar uhvatio i 14 skokova.

U sastavu Klipersa nije bilo veteranske uzdanice Kavaja Lenarda i srpskog asa Bogdana Bogdanovića.

Skoti Barns je za Reptorse upisao 24 poena, sedam skokova i šest asistencija, Brendon Ingram je stao na 19 poena.

Reptorsi su četvrti na Istoku sa 25-18 i slede im gostovanja u Kaliforniji - Lejkersima i Voriorsima.

Klipersi popravljaju svoj skor sa pet uzastopnih pobeda i sa 18-23 su na 11. mestu. Naredni rival su im Vizardsi u Vašingtonu.

Rezultati NBA lige:

Indijana - Nju Orleans 127:119
Filadelfija - Klivlend 115:117
Bruklin - Čikago 112:109
Toronto - LA klipers 117:121 (109:109)
Hjuston - Minesota 110:105
Sakramento - Vašington 128:115

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva