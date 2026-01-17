RAJAKOVIĆEV TORONTO PAO NAKON DRAME! Harden vodio Kliperse do podviga
Protiv Klipersa su imali vođstvo 109:101 na tri minuta i 35 sekundi do kraja i ispustili su ga. Veliki značaj u tome je i superzvezde gostiju Džejmsa Hardena, koji je odveo svoj tim do produžetaka. Nastavio je Harden sa napadima ka košu Toronta, izvlačenjem slobodnih bacanja i koševima i u dodatnom periodu, ubacivši osam od 12 poena Klipersa.
Harden je završio duel sa 31 poenom i 10 asistencija. Džordan Miler ga je pratio sa 19, Kem Kristi i Ivica Zubac su brojali do 16 poena, s tim što je hrvatski centar uhvatio i 14 skokova.
U sastavu Klipersa nije bilo veteranske uzdanice Kavaja Lenarda i srpskog asa Bogdana Bogdanovića.
Skoti Barns je za Reptorse upisao 24 poena, sedam skokova i šest asistencija, Brendon Ingram je stao na 19 poena.
Reptorsi su četvrti na Istoku sa 25-18 i slede im gostovanja u Kaliforniji - Lejkersima i Voriorsima.
Klipersi popravljaju svoj skor sa pet uzastopnih pobeda i sa 18-23 su na 11. mestu. Naredni rival su im Vizardsi u Vašingtonu.
Rezultati NBA lige:
Indijana - Nju Orleans 127:119
Filadelfija - Klivlend 115:117
Bruklin - Čikago 112:109
Toronto - LA klipers 117:121 (109:109)
Hjuston - Minesota 110:105
Sakramento - Vašington 128:115
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)
16. 01. 2026. u 10:51
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)