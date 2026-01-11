ALEKSA AVRAMOVIĆ DOBIO DETE! Evo koje ime su on i žena odabrali - i oduševili mnoge!
Najnovije vesti iz košarke - prilično su radosne.
Naime, srpski košarkaš Aleksa Avramović dobio je naslednika.
O tome je javnost obavestio Košarkaški savez Srbije, i to sledećom objavom na društvenim mrežama o našem reprezentativcu:
"Stigle su prelepe vesti!
Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, postao je otac!
Njegova supruga Teodora na svet je donela sina, kome su dali ime Pavle.
Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo mnogo zdravlja, radosti i najlepših trenutaka sa novim članom porodice", ističe se u objavi KSS-a.
Aleksa Avramović - biografija
Aleksa Avramović ima 31 godinu, rođen je u Čačku 25. oktobra 1994, a od 2025. je član KK Dubai. Karijeru je počeo u čačanskom Borcu, potom igrao i za OKK Beogtrad, Vareze, Malagu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve.
Sa reprezentacijom Srbije ima srebro sa Mundobasket 2023, kada je ostavio svet u čudu nestvarnom igrom u odbrani, a sa "orlovima" je godinu dana kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NIKOLA TOPIĆ JE VELIKI BORAC: Pobedio rak, pa otišao na trening (VIDEO)
11. 01. 2026. u 08:34
RUS ZA 22. TITULU U 22 GRADA: Danil Medvedev se pomučio u finalu Brzibejna
11. 01. 2026. u 11:45
SPEKTAKL! EL KLASIKO ZA TROFEJ! Barsa silovita, Real ranjiv – ko diže Superkup u Džedi?
BARSELONA i Real Madrid sastaju se u finalu Superkupa Španije u nedelju uveče (20.00), u novom izdanju El Klasika koji direktno odlučuje o trofeju kao i prošle godine kada je ubedljivo slavila Barsa (5:2).
11. 01. 2026. u 07:30
HAOS: Zagrebački Bed blu bojsi pretukli "delije"?!
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se Srbije. Tačnije navijača FK Crvena zvezda.
11. 01. 2026. u 14:49
ĆERKA DOŠLA KOD ČEDE Vidite šta je uradila Kosu: "Dobio je šta je tražio!" (VIDEO)
ČEDA Jovanović nedavno je otkrio da je počeo da živi sa svojim prijateljam Acom Kosom, a ne krije da mu njegova podrška u životu mnogo znači.
11. 01. 2026. u 09:32
Komentari (0)