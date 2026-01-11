ALEKSA AVRAMOVIĆ DOBIO DETE! Evo koje ime su on i žena odabrali - i oduševili mnoge!

Najnovije vesti iz košarke - prilično su radosne.

Naime, srpski košarkaš Aleksa Avramović dobio je naslednika.

O tome je javnost obavestio Košarkaški savez Srbije, i to sledećom objavom na društvenim mrežama o našem reprezentativcu:

"Stigle su prelepe vesti!



Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, postao je otac!



Njegova supruga Teodora na svet je donela sina, kome su dali ime Pavle.



Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo mnogo zdravlja, radosti i najlepših trenutaka sa novim članom porodice", ističe se u objavi KSS-a.

Aleksa Avramović - biografija

Aleksa Avramović ima 31 godinu, rođen je u Čačku 25. oktobra 1994, a od 2025. je član KK Dubai. Karijeru je počeo u čačanskom Borcu, potom igrao i za OKK Beogtrad, Vareze, Malagu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve.

Sa reprezentacijom Srbije ima srebro sa Mundobasket 2023, kada je ostavio svet u čudu nestvarnom igrom u odbrani, a sa "orlovima" je godinu dana kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024".

