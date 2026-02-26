FUNKCIJA! Dragutin Topić dočekao podvig ćerke Angeline, a onda dobio poziv koji se ne odbija
VELIKI uspeh ostvarila je naša mlada, sjajna atletičarka Angelina Topić, preskočišvi prvi put letvicu podignutu na čak dva metra i oborivši tako državni rekord. Njen otac Dragutin, i sam legendarni skakač u vis, tada je bio srećan i ponosan. A od danas - iz još jednog razloga.
Naime, Dragutin Topić, Angelinin trener, izabran je za predsednika Stručnog saveta Srpskog atletskog saveza (SAS).
SAS je naveo da pored predsednika Topića, Stručni savet čine koordinator prof. dr Branko Bošković, kao i članovi Vladimir Kitanović, prof. dr Mithat Blagajac, dr Nikola Čikiriz, Edin Zuković, Danilo Krtinić, Ivan Ćuk i Slobodan Stojić.
Novoizabrani predsednik Stručnog saveta zahvalio je na ukazanom poverenju i istakao značaj zajedničkog rada u unapređenju struke i razvoja atletike u Srbiji.
"Velika mi je čast što sam dobio poverenje da predvodim Stručni savet Srpskog atletskog saveza. Verujem da uz znanje i iskustvo svih članova možemo dodatno unaprediti sistem rada, podršku trenerima i razvoj mladih atletičara, kako bi srpska atletika nastavila da postiže vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni", izjavio je Topić.
BONUS VIDEO: KOŠARKA SPAJA! Navijači Srbije i Portorika napravili šou pred olimpijski meč
Preporučujemo
OVO JE GROZNO! Otkriveno kakve je odvratne stvari Bastijan Švajnštajger radio Ani Ivanović
26. 02. 2026. u 09:00
KOŠARKAŠKI SVET JE ZATEČEN Srbija ovako nešto ne pamti
26. 02. 2026. u 12:30
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
SRPSKI šampion večeras brani gol prednosti protiv Lila u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona (18.45). Zvezda je bila bolji rival na prvom susretu, ali ne sme se opustiti i mora odigrati novu sjajnu utakmicu kako bi se prošla dalje i tako zakazala obračun sa Lionom/Aston vilom.
26. 02. 2026. u 07:00
PREDRAG MIJATOVIĆ OSTAO U ŠOKU NA SEDNICI UPRAVE FK PARTIZAN! Posle derbija, na važnu temu - jedini digao ruku "za", svi ostali - ODBILI!
Najnovije vesti vezane za FK Partizan svakako nisu onakve kakve bi "grobari" želeli.
26. 02. 2026. u 13:10
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)