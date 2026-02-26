Ostali sportovi

FUNKCIJA! Dragutin Topić dočekao podvig ćerke Angeline, a onda dobio poziv koji se ne odbija

Новости онлине

26. 02. 2026. u 14:05

VELIKI uspeh ostvarila je naša mlada, sjajna atletičarka Angelina Topić, preskočišvi prvi put letvicu podignutu na čak dva metra i oborivši tako državni rekord. Njen otac Dragutin, i sam legendarni skakač u vis, tada je bio srećan i ponosan. A od danas - iz još jednog razloga.

ФУНКЦИЈА! Драгутин Топић дочекао подвиг ћерке Ангелине, а онда добио позив који се не одбија

Instagram / Dragutin Topic

Naime, Dragutin Topić, Angelinin trener, izabran je za predsednika Stručnog saveta Srpskog atletskog saveza (SAS).


SAS je naveo da pored predsednika Topića, Stručni savet čine koordinator prof. dr Branko Bošković, kao i članovi Vladimir Kitanović, prof. dr Mithat Blagajac, dr Nikola Čikiriz, Edin Zuković, Danilo Krtinić, Ivan Ćuk i Slobodan Stojić.

Novoizabrani predsednik Stručnog saveta zahvalio je na ukazanom poverenju i istakao značaj zajedničkog rada u unapređenju struke i razvoja atletike u Srbiji.

Sednica Stručnog saveza Srpskog atletskog saveza / FOTO: SAS

"Velika mi je čast što sam dobio poverenje da predvodim Stručni savet Srpskog atletskog saveza. Verujem da uz znanje i iskustvo svih članova možemo dodatno unaprediti sistem rada, podršku trenerima i razvoj mladih atletičara, kako bi srpska atletika nastavila da postiže vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni", izjavio je Topić.

BONUS VIDEO: KOŠARKA SPAJA! Navijači Srbije i Portorika napravili šou pred olimpijski meč

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KINESKI SAVRŠENI ŠPIJUN Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione
Svet

0 0

KINESKI "SAVRŠENI ŠPIJUN" Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione

DOK je 2013. godine mladi i ambiciozni Đi Čaoćun sletao na aerodrom O'Hara u Čikagu sa studentskom vizom u džepu, niko nije mogao naslutiti da pred sobom imaju agenta čiji je zadatak bio da potkopa same temelje američke nacionalne bezbednosti. Danas, nakon presude, zatvorske kazne i konačne razmene zatvorenika 2024. godine, njegova priča ostaje najplastičniji primer moderne kineske špijunaže.

25. 02. 2026. u 18:44 >> 18:48

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
A KUD ĆU SAD JA – crtica povodom predstave Bašta sljezove boje

A KUD ĆU SAD JA – crtica povodom predstave "Bašta sljezove boje"