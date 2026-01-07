"SEDIŠ NA MOM MESTU": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

SLAVILA je Valensija protiv Crvene zvezde 106:89, a meč u dvorani "Aleksandar Nikolić" lansirao je "slepe miševe" na prvo mesto tabele Evrolige.

Foto: Profimedia

Žan Montero ubacio je 25 poena, a ceo tim igrao je na visokom nivou, te za njihove nalete domaćin nije imao odgovora.

Trener Valensije se nakon utakmice bavio i drugim stvarima.

Evropska košarkaška javnost priča o novom sukobu Pedra Martineza i vlasnika Hapoela Ofera Janaja, koji su opet započeli sukob na društvenim mrežama.

Naime, njih dvojica su već bili u sukobu, nakon što je Martinezu zasmetalo u kakvom ambijentu je odigran prvi duel dva tima ove sezone, u četvrtom kolu, zbog situacije sa izraelskim klubom.

You have a better team and you are the best basketball president at the world. Congratulations. — Pedro Martínez (@pedroma2014) January 6, 2026

Sada je Janaj "pecnuo" Martineza.

- Pozdrav Pedro, nadam se da uživaš na prvom mestu na nekoliko dana, ali sediš na mom mestu - napisao je Janaj.

Brzo je stigao odgovor Martineza.

- Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam - napisao je sarkastični Martinez.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?