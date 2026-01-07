"SEDIŠ NA MOM MESTU": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija
SLAVILA je Valensija protiv Crvene zvezde 106:89, a meč u dvorani "Aleksandar Nikolić" lansirao je "slepe miševe" na prvo mesto tabele Evrolige.
Žan Montero ubacio je 25 poena, a ceo tim igrao je na visokom nivou, te za njihove nalete domaćin nije imao odgovora.
Trener Valensije se nakon utakmice bavio i drugim stvarima.
Evropska košarkaška javnost priča o novom sukobu Pedra Martineza i vlasnika Hapoela Ofera Janaja, koji su opet započeli sukob na društvenim mrežama.
Naime, njih dvojica su već bili u sukobu, nakon što je Martinezu zasmetalo u kakvom ambijentu je odigran prvi duel dva tima ove sezone, u četvrtom kolu, zbog situacije sa izraelskim klubom.
Sada je Janaj "pecnuo" Martineza.
- Pozdrav Pedro, nadam se da uživaš na prvom mestu na nekoliko dana, ali sediš na mom mestu - napisao je Janaj.
Brzo je stigao odgovor Martineza.
- Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam - napisao je sarkastični Martinez.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
NIJE ZNALA GDE JE LEVO! Nakon bruke anonimne teniserke svet ostao zapanjen (VIDEO)
07. 01. 2026. u 12:23 >> 12:38
ZUBAIRU NAPUŠTA PARTIZAN?! Fudbaler crno-belih karijeru nastavlja u Turskoj
07. 01. 2026. u 09:25
"MORAMO DA BUDEMO BOLjI KAO GRUPA!" Kem Pejn posle novog poraza Partizana u Evroligi
07. 01. 2026. u 08:09
JUVE "PLAČE" ZA VLAHOVIĆEM: Srbin baš fali "staroj dami" koja bi se da je on tu borila za titulu!
POSLE propuštene prilike da protiv Lećea upiše novu pobedu za vikend, Juventus će tražiti brz odgovor u utorak veče kada gostuje Sasuolu na "MAPEI stadionu" u okviru 19. kola Serije A (20.45).
06. 01. 2026. u 07:30
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
06. 01. 2026. u 15:38
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)