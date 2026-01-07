Košarka

"SEDIŠ NA MOM MESTU": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

Новости онлајн

07. 01. 2026. u 12:56

SLAVILA je Valensija protiv Crvene zvezde 106:89, a meč u dvorani "Aleksandar Nikolić" lansirao je "slepe miševe" na prvo mesto tabele Evrolige.

Foto: Profimedia

Žan Montero ubacio je 25 poena, a ceo tim igrao je na visokom nivou, te za njihove nalete domaćin nije imao odgovora. 

Trener Valensije se nakon utakmice bavio i drugim stvarima.

Evropska košarkaška javnost priča o novom sukobu Pedra Martineza i vlasnika Hapoela Ofera Janaja, koji su opet započeli sukob na društvenim mrežama.

Naime, njih dvojica su već bili u sukobu, nakon što je Martinezu zasmetalo u kakvom ambijentu je odigran prvi duel dva tima ove sezone, u četvrtom kolu, zbog situacije sa izraelskim klubom.

Sada je Janaj "pecnuo" Martineza.

- Pozdrav Pedro, nadam se da uživaš na prvom mestu na nekoliko dana, ali sediš na mom mestu - napisao je Janaj.

Brzo je stigao odgovor Martineza.

- Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam - napisao je sarkastični Martinez.

