PARTIZAN SE BAŠ OBRUKAO: Crno-beli u Kaunasu doživeli drugi najubedljiviji poraz u Evroligi

PARTIZAN je doživeo pravi debakl u Kaunasu. Crno-beli su u 17. kolu Evrolige poraženi od Žalgirisa sa 109:68 i propisno su se obrukali.

FOTO: Profimedia

Koliko je ovakav rezultat sramotan pokazuje činjenica da je ovo drugi najubedljiviji poraz "parnog valjka" koji je u "Žalgirio areni" ostao na -41.

Partizan je sa većom razlikom izgubio samo od CSKA (88:46) u sezoni 2013/14, ali tad su bila dosta drugačija vremena.

Crno-beli nisu imali ni približno veliki budžet kao danas, takođe "armejci" su bili jedan od najboljih timova na Starom kontinentu, pa taj ubedljiv poraz može koliko toliko da bude razumljiv.

Da stvar bude još gora, litvanski velikan je ovaj meč dočekao sa tri vezana poraza kod kuće i očekivalo da će Partizan pokazati reakciju nakon ubedljivog poraza od Virtusa (86:68) u "Beogradskoj areni".

Ipak, umesto toga dogodila se blamaža izabranike Saše Ocokoljića i veliko je pitanje kako će klub izaći iz ove krize.

Partizan naredni meč u Evroligi igra u petak od 18 časova kao domaćin protiv Makabija iz Tel Aviva.

