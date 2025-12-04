HITNO: Luka Dončić napustio Los Anđeles i odleteo za Sloveniju

Košarka

Prema informacijama koje kruže na društvenoj mreži X Luka Dončić je napustio Los Anđeles i neće igrati utakmicu u Kanadi koje je na programu i noći između četvrtka i petka.

Naime, Dončić je otputovao u rodnu Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svog drugog deteta. Njegova verenica Anamarija Glotes i on već imaju ćerkicu Gabrijelu.

Gabrijela je rođena krajem 2023. godine, a prinova u dom porodice Dončić stiže malo nakon što su proslavili Gabrijelin drugi rođendan.

Inače, ljubav Luke i Anamarije traje još od detinjstva - upoznali su se kada je Dončić imao samo 12 godina. Zvaničan par su postali kada je Luka napunio 16 godina.

