BOSANCI, SRAM VAS BILO! Srbija dobila brutalne uvrede u Sarajevo, a onda se oglasio selektor (VIDEO)

Nije moglo bez tenzija. Ponovo. Gostovala je Srbija Bosni i Hercegovini koja se žestoko osramotila u Sarajevu na domaćem terenu.

Aleksandar Đorović

Najpre je izviždana himna Srbije "Bože pravde" pred sam početak utakmice da bi domaći navijači nastavili sa pogrdnim skandiranjem.

- "Niko te nikada mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, k**a balkanska" - orilo se "Skenderijom" tokom trajanja utakmice dve reprezentacije.

Bilo je tu još gomila povika i uvreda na račun države Srbije koje i ne zaslužuju baš da se nađu na ovim stranicama.

Svakako - sramno skandiranje domaćih navijača.

A posle meča selektor Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa je od jednog novinara dobio pitanja da prokomentariše sramotne povike na račun Srbije i zvižduke na himnu "Bože pravde".

- Ovako... Prvo, ja sam to zaboravio. Zahvaljujem se svakom navijaču, dali su nam ogromnu podršku. Ja sam iz Zadra, znate da tamo nisu svi normalni. Ne možemo generalizovati. Slažem se sa vama. Ne mogu da generalizujem. Bilo je tako, bilo je puno zagrljaja posle utakmice, gde su se momci Srbije grlili. Treba to otkloniti, moramo da budemo svesni realnosti u kojoj živimo. Nije nekad lako, i potrajaće još neko vreme. Naš je posao, moja prva izjava je da čestitam Srbiji, da kanalizujemo to i da usmerimo na pravi način. Mislim da je to prava stvar - rekao je Đerđa.