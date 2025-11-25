KAKVA NOĆ SRBINA! Tripl-dabl brutalnog Nikole Jokića, ali o jednom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju ekipu Memfisa rezultatom 125:115, a Nikola Jokić ponovo je briljirao na terenu.
Najbolji košarkaš na planeti je zabeležio novi tripl-dabl. Za 33 minuta igre upisao je 17 poena (5/9 šut iz igre, 3/4 za tri poena, 4/5 slobodna bacanja), uz 10 skokova i čak 16 asistencija.
Džamal Marej je za Nagetse ubacio 29 poena uz osam asistencija, Pejton Votson opet odigrao brutalno sa 27 poena, dok je Kameron Džonson postigao 18. Eron Gordon nije igrao zbog povrede, pa će srpski cenrra verovatno morati da završi ovu godinu bez pomoći omiljneog saigrača i jednog od najboljih košarkaša Denvera ove sezone.
Memfis je igrao bez Dže Moranta, a u njegovom odsustvu Australijanac Džok Lendejl, bivši centar Partizana, je briljirao i imao 26 poena i 10 skokova, dok je Džejlen Vels postigao 22.
Što se tiče samog meča Marej je krenuo od starta silovito što je pomoglo Denveru da na kraju prve četvrtine ima plus četiri (27:23). Džamal je u istom ritmu nastavio i u drugoj četvrtini, pa je šampion iz 2021. došao do dvocifrene prednosti (48:35), uprkos tome što su Grizliji pronašli neka rešenja, pre svega kroz unutrašnju igru Džoka Lendejla i Santija Aldame.
Domaći su tek u trećoj četvrtini, kad je Jokić morao da malo sedne i odmori uspeli da se povežu i uhvate kakav-takav priključak. Nije ih poremetila ni ranije pomenuta trojka Jokića u poslednjoj sekundi sa pola terena. Serijom 10:0, prišli su na minus šest pet minuta pre kraja (108:102), ali posle trojki Jokića i Mareja. Priča je bila gotova.
Nikoline dve čarolije kad je proigrao najpre Votsona dodavanjem iza leđa, pa onda Mareja za lake poene značile su da je utakmica gotova.
Nagetsi u petak dočekuju San Antonio, dok Memfis gostuje Nju Orleansu.
