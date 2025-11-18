STIŽE ZELENO SVETLO! Evroliga u poseti Tel Avivu

Delegacija Evrolige posetiće Izrael kako bi procenila bezbednosnu situaciju i logistiku uoči planiranog povratka odigravanja košarkaških utakmica tog takmičenja u Tel Avivu.

EuroleagueTV

Dvodnevna poseta Tel Avivu počeće u sredu, kada će delegacija čelnika Evrolige predvođena izvršnim direktorom Paulijusom Motiejunasom doputovati u Izrael, preneli su danas tamošnji mediji.

Tokom posete, delegacija će obići halu u kojoj igra Makabi iz Tel Aviva, u kojoj ekipa nije igrala od oktobra 2023. godine.

Biće održan sastanak i sa čelnicima Makabija i Hapoela iz Tel Aviva, kao i sa bezbednosnim i policijskim zvaničnicima, kako bi se utvrdilo da li je bezbedno odobriti povratak Evrolige u Izrael, preneo je Basketnjuz.

Čelnici Evrolige su 21. oktobra odlučili da će se utakmice Evrolige od početka decembra ponovo igrati u Izraelu u slučaju da se ispune svi bezbednosni uslovi.

Makabi je u međuvremenu utakmice u Evroligi igrao kao domaćin u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dok je Hapoel igrao u Sofiji.

