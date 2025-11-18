SRAMOTA I KRIMNAL! Hitno se oglasio predsednik Crvene zvezde, neće više da ćuti

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić izjavio je danas da "crveno-beli" zahtevaju brzu i odlučnu reakciju čelnih ljudi ABA lige povodom dešavanja na utakmici sedmog kola regionalnog takmičenja protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Ljubljani od Cedevita Olimpije rezultatom 87:86 u meču sedmog kola grupe B regionalnog takmičenja.

Pri rezultatu 87:84 za domaći tim, košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje, ali su arbitri nakon gledanja snimka dosudili da je šut bio za dva poena. Cedevita Olimpija je na kraju slavila rezultatom 87:86.

Zvezda je u današnjem saopštenju podsetila da je odmah nakon utakmice uputila žalbu zbog svih dešavanja na meču u Ljubljani.

"Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera-Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na celokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu Crvene zvezde", podsetio je beogradski klub.

"Crvena zvezda već godinama ističe da kao jedan od vlasnika ABA lige ima veliki interes da ta liga prosperira, posebno u vremenima kada je situacija u evropskoj košarci blago rečeno - neizvesna. U takvom ambijentu, liga koja iz godine u godinu dopušta da se događaju stvari poput onih u Ljubljani - nema nikakvu šansu. Kao predsednik Crvene zvezde dužan sam da se oglasim, jer nemam pravo da ćutim na sramno i slobodno mogu reći, kriminalno ponašanje sudija u ponedeljak uveče u Ljubljani. Tema mog oglašavanja nije poraz Crvene zvezde, jer su i oni deo sporta - samo ne ovako, i na ovaj način", izjavio je Drčelić, preneo je zvanični sajt kluba.

"Konstantno ponavljanje grešaka, slučajno (više ne verujem) na račun Crvene zvezde otvara prostor za brojne spekulacije, počev od prve - da mnogima smetaju uspesi Crvene zvezde", istakao je Drčelić.

Predsednik Crvene zvezde je upitao kome smetaju srpski klubovi u ABA ligi.

"I to mogu da razumem, ali nepoštovanje prema klubu koji je stub ove lige u svakom smislu ne mogu i neću dopustiti! Posebno od onih koji žive od te lige, i to vrlo udobno: pojedinih sudija koji misle da su veći od igrača i utakmica koje sude, onih koji ih uporno delegiraju da nam nanose štetu, i onih koji ovu ligu vode. Pošto to uporno zaboravljaju, red je da ih podsetim. Uz vrlo izdašne plate, ide ipak i neka obaveza i odgovornost! Počev od gospode Vojinovića i Dožaija koji treba da se zapitaju da li su kadri da vode ovo takmičenje? Ili mi na Skupštini treba da pokrećemo to pitanje, a onda i ono sledeće koje je vrlo logično - kome smetaju srpski klubovi u ovoj ABA ligi?", naveo je predsednik Crvene zvezde.

Drčelić je ponovio da zahteva hitnu reakciju čelnika regionalnog takmičenja.

"Događaji u Ljubljani nisu bili neznanje, već čista namera. U narodu postoji i druga reč za to. Ono što me iskreno brine, je što je bez oklevanja i stida obavljena uz prisustvo milionskog auditorijuma i brojnih kamera? Zato od Vas očekujemo da hitno reagujete, kaznite krivce za sve očigledne propuste i greške na utakmici u Ljubljani, pokažete odgovornost i na vreme sankcionišete ovakve stvari. Tek smo u novembru, šta nas onda očekuje u završnici ABA lige?", zaključio je Drčelić.

