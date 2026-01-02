TROGODIŠNJE DETE OSTALO BEZ MAJKE: Anastasija je jedna od poginulih u ukrajinskom napadu na kafić
Anastasija Sabitova, dvadesetčetvorogodišnja studentkinja Instituta za menadžment i pravo, poginula je u napadu dronom ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj oblasti.
Iza nje je ostala trogodišnja ćerka.
Anastasija je sama odgajala devojčicu.
Broj žrtava u ukrajinskom napadu na kafić i hotel u mestu Horla u Hersonskoj oblasti popeo se na 28, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Krima.
