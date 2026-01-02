Svet

TROGODIŠNJE DETE OSTALO BEZ MAJKE: Anastasija je jedna od poginulih u ukrajinskom napadu na kafić

Novosti online

02. 01. 2026. u 18:08

Anastasija Sabitova, dvadesetčetvorogodišnja studentkinja Instituta za menadžment i pravo, poginula je u napadu dronom ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj oblasti.

Foto: Printskrin

Iza nje je ostala trogodišnja ćerka.

Anastasija je sama odgajala devojčicu.

Broj žrtava u ukrajinskom napadu na kafić i hotel u mestu Horla u Hersonskoj oblasti popeo se na 28, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Krima.

