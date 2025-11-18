Košarka

BOGDAN BOGDANOVIĆ SOLIDAN! Kapiten Srbije pognute glave napustio Filadelfiju

Новости онлине

18. 11. 2025. u 09:46

Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Los Anđeles Kliperse rezultatom 110:108 u utakmici NBA lige.

БОГДАН БОГДАНОВИЋ СОЛИДАН! Капитен Србије погнуте главе напустио Филаделфију

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi iz Filadelfije bio je Tajris Maksi, koji je postigao 39 poena.

U timu iz Los Anđelesa najbolji je bio Džejms Harden sa 28 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je na terenu nešto više od 26 minuta, a za to vreme zabeležio je devet poena, sedam skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.

Košarkaši Majamija savladali su na svom terenu Njujork rezultatom 115:113. Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 19 poena, dok je Devion Mičel dodao 18. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu 15 minuta, a za to vreme zabeležio je pet poena, dve asistencije i jednu uhvaćenu loptu.

Kod gostiju, najbolji je bio Majls Mekbrajd sa 25 poena. Mikel Bridžis je postigao 23 poena, dok je Karl-Entoni Tauns imao učinak od 22 poena i 15 skokova.

U ostalim današnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Klivlend - Milvoki 118:106, Detroit - Indijana 127:112, Toronto - Šarlot 110:108, Minesota - Dalas 120:96, Nju Orleans - Oklahoma 109:126 i Denver - Čikago 127:130.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata