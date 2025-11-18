BOGDAN BOGDANOVIĆ SOLIDAN! Kapiten Srbije pognute glave napustio Filadelfiju
Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Los Anđeles Kliperse rezultatom 110:108 u utakmici NBA lige.
Najefikasniji u ekipi iz Filadelfije bio je Tajris Maksi, koji je postigao 39 poena.
U timu iz Los Anđelesa najbolji je bio Džejms Harden sa 28 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je na terenu nešto više od 26 minuta, a za to vreme zabeležio je devet poena, sedam skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.
Košarkaši Majamija savladali su na svom terenu Njujork rezultatom 115:113. Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 19 poena, dok je Devion Mičel dodao 18. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu 15 minuta, a za to vreme zabeležio je pet poena, dve asistencije i jednu uhvaćenu loptu.
Kod gostiju, najbolji je bio Majls Mekbrajd sa 25 poena. Mikel Bridžis je postigao 23 poena, dok je Karl-Entoni Tauns imao učinak od 22 poena i 15 skokova.
U ostalim današnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Klivlend - Milvoki 118:106, Detroit - Indijana 127:112, Toronto - Šarlot 110:108, Minesota - Dalas 120:96, Nju Orleans - Oklahoma 109:126 i Denver - Čikago 127:130.
