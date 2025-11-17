ODE BONGA U ULM: KK Partizan dobio obaveštenje

Selektor muške košarkaške reprezentacije Nemačke Aleks Mumbru saopštio je danas spisak od 16 igrača za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine u Kataru.

FOTO: FIBA.Basketball

Reprezentacija Nemačke je aktuelni evropski i svetski šampion. Na spisku se nalazi i košarkaš Partizana Isak Bonga.



U nemačku reprezentaciju pozvani su sledeći košarkaši:

oris Agbakoko (Alba), Mahir Agva (Merkesefendi), Isak Bonga (Partizan), Kaj Brunke (Ritas), Oskar da Silva (Bajern), Malte Delou (Alba), Justus Holac (Bajern), David Kremer (Real Madrid), Jonas Matisek (Alba), Džošua Obisi (Braunšvajg), Andreas Obst (Bajern), Luis Olinde (Manresa), Til Pape (Skajlaners), Kristijan Sengfelder (Ulm), Nelson Vaderman (Ulm) i Kolin Velp (Sintainiks).

Košarkaši Nemačke se nalaze u grupi E kvalifikacija za plasman na SP 2027. sa selekcijama Hrvatske, Izraela i Kipra.

"Panceri" će 28. novembra u Ulmu dočekati Izrael u prvom kolu grupe E kvalifikacija za plasman na SP 2027, dok će tri dana kasnije gostovati selekciji Kipra.



