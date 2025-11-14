uživoPRENOS, ASVEL - PARTIZAN: Bitna, zaista bitna utakmica za crno-bele
Košarkaši Partizana gostuju u Francuskoj ekipi Asvela u 11. kolu Evrolige. Meč možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
ASVEL - PARTIZAN (početak od 20.00)
Slavio je Partizan u prethodnom kolu u utakmici koja je vrlo lako mogla da ga pošalje na samo dno tabele da ju je izgubio, jer je prokockao 20 poena razlika.
Međutim, konačno je i sreća malo pogledala crno-bele, pa poslednja tri šuta tima iz Kneževine nisu prošla kroz obruč.
Ovo je idealna prilika da Partizan veže i drugu uzastopnu pobedu u Evroligi i tako za samo sedam dana potpuno promeni utisak o dosadašnjem delu sezone.
Trijumf u Vilerbanu bi tim Željka Obradovića još više približio pozicijama koje vode u doigravanje na kraju regularnog dela sezone.
Poraz bi mogao skupo da košta igrače u crno-belom dresu, jer bi na taj način, ne samo izgubili od protivnika koji ne spada u red najboljih timova, već bi poništili trijumf nad jakim sastavom Monaka.
Prvi duel još 2015, Partizan vodi u pobedama
Pre tačno deset godina ova dva tima odigrala su svoj prvi međusobni meč, ali prijateljskog karaktera. Slavio je Asvel sa skoro 30 razlike.
Tri godine kasnije u grupnoj fazi Evrokupa zabeležili su po jednu pobedu - oba tima slavila su u gostima.
Otkad se takmiče u Evroligi, tačnije od 2022. godine Partizan vodi sa 4-2 u međusobnom skoru, a od tri susreta u Lionu, crno-beli su pobedili dva puta.
Poslednji meč odigrali su u januaru ove godine kada je tim Željka Obradovića ubedljivo slavio sa 92:63.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu
14. 11. 2025. u 09:33
GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila pitanje trenera
14. 11. 2025. u 08:35
PITA SE I LAŽNA DRŽAVA KOSOVO! Srbija može na Mundijal samo uz ovaj ludi scenario
14. 11. 2025. u 07:41
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)