Košarkaši Partizana gostuju u Francuskoj ekipi Asvela u 11. kolu Evrolige.

FOTO: Dubai Basketball

ASVEL - PARTIZAN (početak od 20.00)

Slavio je Partizan u prethodnom kolu u utakmici koja je vrlo lako mogla da ga pošalje na samo dno tabele da ju je izgubio, jer je prokockao 20 poena razlika.

Međutim, konačno je i sreća malo pogledala crno-bele, pa poslednja tri šuta tima iz Kneževine nisu prošla kroz obruč.

Ovo je idealna prilika da Partizan veže i drugu uzastopnu pobedu u Evroligi i tako za samo sedam dana potpuno promeni utisak o dosadašnjem delu sezone.

Trijumf u Vilerbanu bi tim Željka Obradovića još više približio pozicijama koje vode u doigravanje na kraju regularnog dela sezone.

Poraz bi mogao skupo da košta igrače u crno-belom dresu, jer bi na taj način, ne samo izgubili od protivnika koji ne spada u red najboljih timova, već bi poništili trijumf nad jakim sastavom Monaka.

Prvi duel još 2015, Partizan vodi u pobedama

Pre tačno deset godina ova dva tima odigrala su svoj prvi međusobni meč, ali prijateljskog karaktera. Slavio je Asvel sa skoro 30 razlike.

Tri godine kasnije u grupnoj fazi Evrokupa zabeležili su po jednu pobedu - oba tima slavila su u gostima.

Otkad se takmiče u Evroligi, tačnije od 2022. godine Partizan vodi sa 4-2 u međusobnom skoru, a od tri susreta u Lionu, crno-beli su pobedili dva puta.

Poslednji meč odigrali su u januaru ove godine kada je tim Željka Obradovića ubedljivo slavio sa 92:63.

