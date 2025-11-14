"ARENA" - VELIKA SNAGA ZVEZDE: Crveno-beli ruše evropske velikane u Beogradu

ZASLUŽILA je Crvena zvezda da se piše i priča o njoj, s obzriom na to kakve rezultate beleži u dosadašnjem delu Evrolige.

FOTO: Ata images

Crveno-beli su sa učinkom 8-3 na deobi prvog mesta sa Hapoel iz Tel Aviva. Ipak, ono što posebno treba istaći je to da tim sa Malog Kalemegdana beleži sjajne rezultate bez velikog broja povređenih bitnih igrača.

Od ranije se znalo da će dugo van stroja biti Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan i Hasijel Rivero. Na sve to nadovezao se zdravstveni problem Tajsona Kartera koji se oporavlja od plućne embolije. Devonte Grejem se povredio tokom priprema i još nije debitovao, a stigao je kao zvučno pojačanje. Tokom sezone van stroja je na neko vreme završio i najbolji strelac u Evroligi Džordan Nvora, čiji povratak se očekuje uskoro. Poslednja dva meča propustio je Čima Moneke, dok se protiv Dubaija povredio i Ebuka Izundu.

Uprkos tome izabranici Saše Obradovića igraju dobru, ratničku i borbenu košarku. Jako teško je pobediti aktuelnog šampiona Kupa Radivoja Koraća, posebno u Beogradu gde Zvezda izgleda moćno.

Redom su crveno-beli u najvećoj dvorani na Balkanu rušili Žalgiris (88:79), Real Madrid (90:75), Baskoniju (90:72), Asvel (79:65), Panatinaikos (86:68) i Monako (91:79).

Jedino ko je odneo pobedu iz "Arene" bila je milanska Olimpija još u prvom kolu (82:92), ali tad su neki drugi vetrovi duvali u klubu.

Koliko je Zvezda jaka na domaćem parketu pokazuje činjenica da nijednom nije primila preko 80 poena, što ilustruje snagu njene odbrane. Vredi pomenuti i da je samo litvanskog velikana savladala jednocifrenom razlikom. To sve prepoznaju navijači koji pune dvoranu i glasom i dlanovima pomažu igračima da nižu trijumfe.

Detalj sa utakmice Crvena zvezda - Žalgiris/FOTO: Ata images

Treba reći da su crveno-beli na sve ovo dodali i dve pobede u gostima, protiv Fenerbahčea (86:81) i Makabija (99:92) - doduše ovaj meč se odigrao u hali "Aleksandar Nikolić", ali izabranici Saše Obradovića su bili nominalno gosti.

Takođe, još jedna stvar pokazuje koliko Ognjen Dobrić i sigrači u ovom trenutku izgledaju odlično na terenu. Zvezda je uspela da savlada šampiona i vicešampiona Evrolige, zatim još jednog učesnika prošlogodišnjeg Fajnal fora, kao i najtrofejniji tim Evrope.

Sve ovo sigurno daje nadu da bi ovo mogla da bude sezona u kojoj crveno-beli jurišaju na velike stvari. Ipak, ima još dosta da se igra i mnogo toga može da se promeni, ali ovo za sad je veoma obećavajuće.

Crvena zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra sledećeg petka od 21 sat protiv Valensije u Španiji.

